ثروت سويلم: صندوق أسر الشهداء مهم.. وزعيم الأغلبية دائمًا يسبق الآخرين بخطوات "فيديو"

أشاد النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، بمقترح زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد، بشأن تبرع النواب بجزء من المكافأة التى يحصلون عليها لصالح صندوق أسر الشهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والحربية والأمنية وأسرهم.

ثروت سويلم: تقديم هذا الاقتراح يعكس بُعد نظره

وأرجع عضو مجلس النواب، ثروت سويلم، تقديم النائب أشرف رشاد، هذا الاقتراح، لبعد نظره، حيث أنه دائمًا يأخذ خطوات يسبق بها كل الناس، وهذا يعكس قدرته على استبصار الأمور.

وأشار النائب ثروت سويلم، إلى أن الشهداء يستحقون أكثر من ذلك، لأنهم ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، لافتا إلى أن الظروف الاقتصادية للدولة قد تجعلنا فى غفلة عن أسر الشهداء ولكن صندوق دعم أسر الشهداء يساهم فى وجود دخل ثابت لتلك الأسر وذويهم.

كما ثمن النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، قبول النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية الأخرى الاقتراح الخاص بدعم أسر الشهداء، وذلك لتخفيف العبء عليهم.

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

كما وافق مجلس النواب على أن يتبرع أعضاءه بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق تكريم الشهداء ومصابى العمليات الإرهابية، وأعلن ممثلى الهيئات البرلمانية تأييدهم للمقترح الذى تقدم به النائب أشرف رشاد.