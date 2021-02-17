قضية ضياع الكؤوس.أرشيفية
علق اتحاد الكرة المصري على تحقيقات النيابة العامة التي أرسلت للجبلاية في قضية "ضياع الكؤوس" من مقر اتحاد الكرة وأبرزها كأس الأمم الأفريقية.
وأكد اتحاد الكرة أن الأمر خلص إلى خطأ في إعداد محضر الجرد لمقتنيات اتحاد الكرة، وأن الأمر قد خلى من أي شبهة جريمة أو سرقة قد يتورط بها أي مسؤول.
وقال حسين حلمي رئيس القطاع القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم: "الاتحاد تلقى مذكرة النيابة العامة التي تولت التحقيق بشأن ضياع كؤوس من اتحاد الكرة والتي خلصت إلى أن الواقعة لا تثير أي جريمة ولا تعدو عن كونها خطأ مادي وقع فيه المسئول عن إعداد محضر جرد مقتنيات الاتحاد بعد واقعة الاعتداء عليه عام 2013 ، وعليه تم حفظ التحقيق".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. أول تعليق من الجبلاية على تحقيقات النيابة في قضية "ضياع الكؤوس" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.