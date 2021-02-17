عاجل.. أول تعليق من الجبلاية على تحقيقات النيابة في قضية "ضياع الكؤوس"

علق اتحاد الكرة المصري على تحقيقات النيابة العامة التي أرسلت للجبلاية في قضية "ضياع الكؤوس" من مقر اتحاد الكرة وأبرزها كأس الأمم الأفريقية.

وأكد اتحاد الكرة أن الأمر خلص إلى خطأ في إعداد محضر الجرد لمقتنيات اتحاد الكرة، وأن الأمر قد خلى من أي شبهة جريمة أو سرقة قد يتورط بها أي مسؤول.

وقال حسين حلمي رئيس القطاع القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم: "الاتحاد تلقى مذكرة النيابة العامة التي تولت التحقيق بشأن ضياع كؤوس من اتحاد الكرة والتي خلصت إلى أن الواقعة لا تثير أي جريمة ولا تعدو عن كونها خطأ مادي وقع فيه المسئول عن إعداد محضر جرد مقتنيات الاتحاد بعد واقعة الاعتداء عليه عام 2013 ، وعليه تم حفظ التحقيق".