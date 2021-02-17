عاجل.. مفاجأت بالجملة في تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري

يخوض الزمالك والإسماعيلي مواجهة هامة ضمن منافسات الدوري الممتاز، ويدخل الدروايش اللقاء بحثا عن الخروج من مؤخرة الجدول، كما يسعى الفارس الأبيض لتعزيزه موقفه علي صدارة الدوري الممتاز.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم ، الثلاثاء، علي استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري المصري الممتاز، وتبث قنوات ontime sport أحداث المباراة بين الفريقين.

وأعلن جيمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، للتشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة اليوم أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وشهدت المباراة دخول سيف الدين الجزيري بدلا من مروان حمدي ، وعودة أحمد أبو الفتوح بديلا عن عبدالله جمعة التي لعب المباراة الماضية وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمي: أبو جبل

خط الدفاع: محمود "الونش" - محمود علاء – أحمد ابو الفتوح – حازم إمام.

خط الوسط : يوسف اوباما – إمام عاشور - طارق حامد.

خط الهجوم: زيزو – سيف الدين الجزيري – محمود عبدالرازق شيكابالا.

موقف الفريقين

يحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة ، جمعهم الفارس الأبيض من 11 مباراة ، وسجل الفريق الأبيض 19 هدفا، بينما سكن شباك الزمالك 5 أهداف فقط.

ويقع الإسماعيلي في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط جمعهم الأصفر من 11 مباراة، سجل مهاجمي الدروايش 10 أهداف، بينما سكنت شباك محمد صبحي 15 هدفا.

قائمة الإسماعيلي

يذكر أن الإسماعيلي دخل المعسكر الإستعدادي لمباراة الزمالك بقائمة مكونة من :

حارس مرمى: محمد صبحي- محمد مجدي- محمد فوزي.

خط الدفاع: حسين السيد - مروان الصحراوي – كاستيلو- مصطفي الزنارى - عبد الله جمعة - رضوان شريفي - محمد هاشم .

خط الوسط: عمر الوحش - محمد عادل - نادر رمضان - محمد صادق - عماد حمدى –بابل - محمد حسن - زياد طارق.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - شكرى نجيب – شيلونجو- محمد الشامي.