مصطفي محمد يدعم الزمالك بعد أزمة "أون سبورت" (فيديو)

وجه مصطفي محمد، لاعب جالطة سراي الحالي، والزمالك السابق، رسالة لجمهور الفارس الأبيض قبل مواجهة القلعة البيضاء والدروايش، وقبل مباراة الدولى المصري.

ونشر مصطفي محمد فيديو خاص له عبر موقع التواصل الإجتماعي " انستغرام" يظهر خلاله بإشارة شعار الزمالك " القوس" في إشارة لدعم الفارس الأبيض بعد أزمة قناة أون تايم سبورت.

يذكر أن مصطفي محمد تم إختياره ضمن التشكيل المثالي للجولة الخامسة بالدوري التركي طبقا لشبكة " SPOR " التركية والمهتمة بأخبار جالطة سراي، يأتى هذا لعد تألق اللاعب المصري خلال مباراة قاسم باشا والتي حسمها فريق الدولي المصري وسجل خلالها اللاعب لهدف قاتل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وبهذا الفوز، تصدر جالطة سراي ترتيب الدوري التركي عقب الفوز علي قاسم باشا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "تورك تيليكوم آرينا" ضمن مواجهات الجولة الـ 25 من الموسم الحالى للدوري التركي.

يبدو أن الضغوطات والصعوبات سوف تواجه مصطفي محمد المحترف بنادي جالاتا سراي التركي علي سبيل الإعارة من نادي الزمالك لعام ونصف، خلال الفترة القادمة وذلك بسبب عودة المهاجم الكولومبي رادميل فالكاو من الإصابة.

وأفادت صحيفة "فاناتك" التركية تقارير تفيد بأن فالكاو غير راضي عن وضعيتة الأخيرة مع الفريق، ويريد المشاركة بصفة مستمرة وهو ما يتعارض مع وجهة نظر المدرب التركي فاتح تريم، والذي أعلن ثقتة الكاملة للمهاجم المصري وأصبح أهم لاعبي الفريق في فترة قصيرة، وأصبح المسدد الأول لركلات الجزاء مع الفريق.

وفي وقت سابق، فالكاو كان قد تعرض إلي إصابة عضلية وغاب عن الملاعب لعدة أسابيع، ونال الضوء الأخضر من الأطباء من أجل المشاركة في المباريات بصفة مستمرة، وهناك إحصائية تفيد بأن النجم الكولومبي قد شارك في 37 دقيقة فقط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهو ما يعزز من موقف مصطفي محمد بأن يكون المهاجم الأساسي مع الفريق التركي.

ومن المقرر أن يواجه جالطة سراي في المواجهة القادمة فريق ألانيا سبورت، السبت القادم، علي ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرون من الدوري التركي الممتاز.