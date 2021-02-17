صور.. صرف القاهرة والجيزة: انتشار فرق المتابعة لرصد تجمعات مياه الأمطار

جدة - نرمين السيد - قال المهندس وليد عابدين، المتحدث الإعلامى لشركة القاهرة للصرف الصحى، والمستشار الإعلامى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إن شركتى الصرف بالقاهرة والجيزة نشرتا فرق المتابعة الميدانية بالشوارع والمحاور الرئيسية وجميع الميادين والأنفاق ومطالع ومنازل الكبارى لرصد أى تجمعات لمياه الأمطار التى تعرضت لها المحافظتين.





وأوضح عابدين فى تصريح خاص لمبتدا، أن مياه الأمطار التى مازالت تتساقط بالشوارع تترواح بين خفيفة ومتوسطة فى معظم أنحاء القاهرة والجيزة.

وأكد أن تجمعات المياه التى تم رصدها دون المستوى ولم تسبب أى عوائق مرورية، موضحا أنه جار التعامل معها بواسطة معدات الشركة المنتشرة بالشوارع منذ إعلان هيئة الأرصاد عن تعرض البلاد لتساقط الأمطار.

وتابع: "رؤساء مجالس الإدارة لشركة الصرف بالقاهرة والجيزة، يمرون بصفة مستمرة على الشوارع وتمركز المعدات للتأكد من جاهزيتها لحالة الطوارئ التى أعلنتها الشركة لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة التى تتعرض لها البلاد".

وأشار المهندس وليد عابدين، أن جميع معدات شركتى الصرف منتشرة على محاور وميادين القاهرة والجيزة وعلى أتم الاستعداد، بالإضافة إلى تواجدها أعلى مطالع ومنازل الكبارى والأنفاق، مضيفا أنه تم نشر 100 معدة بالقاهره و65 بالجيزة بجانب نشر البدلات المحمولة، وسيارات السيول، والإمداد والتموين، وسيارات الطوارئ السريعة، والعديد من فرق المتابعة الميدانية والصيانة على مستوى القاهرة والجيزة بالكامل.