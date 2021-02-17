الإفتاء: الشماتة بالمصائب والابتلاءات التى تقع للغير ليس خلقا إنسانيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت الدار خلال فتوى لها، إن الشامت بالموت سيموت كما مات غيره، والله تعالى قال عندما شمت الكافرون بالمسلمين فى غزوة أحد: {إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس} [سورة آل عمران: الآية 140]. والنبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك»، رواه الترمذى.

وتابعت: الشماتة والتشفِّى فى المُصاب الذى يصيب الإنسان أيًّا كان مخالفًا للأخلاق النبوية الشريفة والفطرة الإنسانية السليمة، فعند المصائب يجب الاعتبار والاتعاظ لا الفَرَح والسرور.