صور.. انهيار أجزاء من عقار رابع فى الإسكندرية بسبب الطقس

جدة - نرمين السيد - ورد بلاغ لغرفة عمليات محافظة الإسكندرية يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 15 شارع البصرى متفرع من الجواهر، وانتقل مسؤولو إدارة الأزمات والكوارث إلى موقع العقار.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من أرضى و5 طوابق، وصادر له قرار ترميم رقم 19 لسنة 2019، وانهيار أجزاء من سور سطح العقار، دون إصابات أو خسائر.

ووجه اللواء علاء يوسف، رئيس حى وسط الإسكندرية، بمعاينة سطح وسلالم العقار، وإزالة الأجزاء الخطرة، حفاظا على حياة المارة والسكان.

كانت موجة الطقس السئ تسببت، أمس، فى انهيار أجزاء من 3 عقارات، مساء اليوم، بمناطق محرم بك والحضرة البحرية والإبراهيمية وسط الإسكندرية، دون حدوث إصابات.

وتواصل موجة الطقس السئ ضرب سواحل الإسكندرية، يصاحبها هطول أمطار غزيرة وثلوج ورياح باردة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع، وذلك لليوم الثانى على التوالى.