الجمعة.. وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان مسجد عصمت السادات بعد إحلاله

جدة - نرمين السيد - يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ المنوفية إبراهيم أبوليمون، بعد غد الجمعة، مسجد "عصمت السادات" بميت أبوالكوم- مركز تلا - محافظة المنوفية بعد إحلاله وتجديده.





وقال وزير الأوقاف -فى تصريح اليوم الأربعاء- إن افتتاح المسجد يأتى فى إطار خطة الوزارة لعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، وإنه سوف يؤدى خطبة وصلاة الجمعة فى المسجد تحت عنوان: "تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية". الجدير بالذكر أنه سيتم افتتاح 32 مسجدًا جديدًا بعد غد الجمعة بإذن الله تعالى على مستوى الجمهورية، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (912) مسجدًا حتى تاريخه.

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