غدا.. أرقام جلوس طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية على بوابة الأزهر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك حرصًا من الأزهر على صحة وسلامة أبنائه وراحتهم وتخفيفًا عليهم وعلى أولياء أمورهم، على أن يقوم الطالب بإدخال رقم الكود الخاص به (كلمة المرور) لمعرفة رقم جلوسه، وسوف نقوم بنشر رابط البوابة من خلال صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعى.

كما وجه الأزهر، الطلاب أنه سوف تبدأ الامتحانات لكافة المراحل التعليمية فى المعاهد الأزهرية فى تمام الساعة 9 صباحًا طبقًا للجداول التى تم إعلانها بالأمس، كما أن زمن الإجابة على كل ورقة امتحانية ستكون مدونة فى ورقة الأسئلة بكل امتحان وسوف نوافيكم بأى قرارات أو أخبار جديدة فور صدورها.