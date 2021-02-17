إغلاق ميناءي السويس والزيتيات لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناءى السويس والزيتيات بمحافظة السويس نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 30 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-4 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا، وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

وأكدت موانئ البحر الأحمر، أنه تم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.