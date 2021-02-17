شاهد.. روعة وجمال قوس قزح في ميدان رمسيس بعد الأمطار.. فيديو

شاهد المصريون اليوم ظهور قوس قزح، في أنحاء الجمهورية بعد أن شهدت عدة محافظات هطول أمطار غزيرة لليوم الثاني على التوالي، إضافةً إلى شدة وسرعة الرياح.

وتعجب الكثير من جمال وروعة قوس قزح، الذي ظهر بمظهر خلاب في السماء، مع نقاء ألوانه بشكل مبدع، وهي ظاهرة طبيعية يتطلع إليها الناس عند حدوثها عقب الأمطار.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الإستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن أمس كان هناك عاصفة واليوم، ومن المتوقع استمرارها على بعض المناطق من شمال الصعيد.

وأشار إلى أن موجة الطقس البارد مستمرة اليوم وغدا، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى من 11 إلى 12 درجة، وغذا ترتفع من 15 إلى 16 درجة.

وتابعت أن هناك بعض المناطق التى شهدت تساقط الثلوج مثل منطقة وسط سيناء وسانت كاترين، بالإضافة إلى بعض مناطق السواحل الشمالية والتى كانت أمطار مصحوبة بالبرد مثلما حذرت الأرصاد الجوية، حيث أن البرد هو عبارة عن كرات ثلج.