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عمر شويل - جدة الإعلامي عمر أديب تفاصيل إصابته بعد تعرضه لحادث بسيارته ونقلة للمستشفى تعرض الإعلامي الكبير عمرو أديب لحادث سير بسيارته في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء على طريق دهشور بسبب سوء الأحوال الجوية وتم نقله إلى أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر حيث نقل إلى مستشفي دار الفؤاد لإجراء الفحوصات اللازمة بعد تهشم سيارته حيث ذهبت إلى المستشفى الإعلامية لميس الحديدي لمتابعة حالة زوجها عمرو أديب بعد تعرضه للحادث كما ذهب أيضا فريق عمل برنامجه (الحكاية) حيث أن الثلاثاء هو إجازة الإعلامي عمرو أديب من تقديم برنامج الحكاية الذي يقدمه على شاشة إم بي سي وكان عائد إلى منزله في مدينة أكتوبر. الإعلامي عمر أديب تفاصيل إصابته قد تعرض الإعلامي عمر أديب لحادث سير في طريق دهشور بضاحية الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر

حيث أنه أكد مصدر من فريق إعداد البرنامج أن سبب الحادث هو اصتدام مقدمة سيارة عمرو أديب في سيارة نقل من الخلف محملة بأسطوانات غاز مما أدى إلى تهشم سيارة أديب ونقل على إثرها إلى المستشفي دار الفؤاد وأجريت له فحوصات شاملة ثم غادر إلى منزلة. الإعلامي عمر أديب ولد الإعلامي عمر أديب في 23 أكتوبر 1963 بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حيث أنه متزوج الآن من الإعلامية لميس الحديدي منذ عام 1999 ولديه من الأبناء خالد ونور حيث عمل الإعلامي عمرو أديب في العديد من القنوات الفضائية وتعد قناة أم بي سي مصر أحد أهم القنوات التي يعمل فيها الإعلامي عمر أديب حيث يقوم بتقديم برنامج الحكاية مع عمرو أديب والذي يعرض في الساعة العاشرة مساءً على قناة أم بي سي مصر من الجمعة إلى الاثنين.

حيث يعتبر الإعلامي عمرو أديب من أشهر وأهم مقدمي برامج (التوك شو ) في مصر والوطن العربي وتخرج من برنامجه الشهير (القاهرة اليوم ) على قناة أوربت عدد من الإعلاميين اللامعين حالياً مثل خيرى رمضان وأحمد موسى ومحمد شردي وحمدي رزق. تصالح عمرو أديب وسائق النقل في حادث السير قد أفادت مصادر قضائية بنيابة أول أكتوبر والشيخ زايد اليوم الأربعاء بأن الإعلامي عمرو أديب تصالح مع سائق سيارة نقل، بعد اصطدام سيارة الأول بالثاني وتهشم واجهتها الأمامية.

حيث قالت المصادر إن «أديب» والسائق سيستدعيان لإتمام إجراءات التصالح بينهما.

قد حرص المصريين على متابعة حالة الإعلامي عمر أديب الصحية ومعرفة تفاصيل الحادث وتوجيه أمنيات له بالتعافي من أثار الحادثة سريعا عقب خروجه من المستشفى وتوجيه الرسائل الداعمة له لعودته لتقديم مسيرته الإعلامية . طريقة صبغ الشعر بالحناء والكركم للون الأشقر اللامع خطوة بخطوة

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