ننشر الصور الأولى لـ حريق قطار السويس منذ قليل والسكة الحديد تكشف أسباب الحريق

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف الصور الأولى من حريق قطار السويس الذي وقع منذ قليل، بين محطت أبو حلب وجنيفة على خط السويس والذي كان متجهاً إلى القاهرة، حيث نشب الحريق في العربة الأخيرة من القطار وكان منشأه المولد الكهربائي الداخلي.
تفاصيل حريق قطار السويس
وفور نشوب الحريق تم فصل العربة التي اشتعلت بها النيران عن باقي القطار واستخدام طفايات الحريق، ووفق المعلومات الواردة من مكان الحادث، فإنه لم تحدث أي إصابات بين الركاب، كما تم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحريق بالتفاصيل.
كما أصدرت السكة الحديد بياناً حول حريق قطار السويس، وقالت أن الحريق نشب بعربة البور المتواجدة بالقطار رقم 594، وتم اكتشاف الحريق بعد ملاحظة فني عربة البوي الأخيرة وجود نيران في المولد الكهربائي أثناء رحلة القطار بين محطتي “جنيفة وأبو حلب”.
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ولم تحدث أي إصابات في صفوف ركاب القطار، وسوف نوافيكم بمزيد من التفاصيل في وقت لاحق.
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