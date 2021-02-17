تفاصيل حريق قطار ركاب خط السويس "صور"

عاش ركاب قطار رقم 594 حالة من الفزع جراء تصاعد الأدخنة من داخل عربة "البور" الموجودة بالقطار، وهرعوا إلى الخارج بسرعة مكوكية تجنبًا لأسوء الحالات المتوقعة.

موقع دوت الخليج الاخباري يرصد صور من موقع حريق جزء من القطار، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تم تداول الصور على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تفاصيل حريق قطار الركاب رقم 594 المتجه إلى القاهرة

شهد قطار الركاب رقم 594 المتوجه من السويس إلى القاهرة تصاعد الأدخنة من عربة البور الموجودة بالقطار المذكور، الأمر الذي كان من شأنه إثارة الفزع بين الركاب وخاصة مع مشاهدتهم للأدخنة التي تصاعدت من داخل العربة، إلا أن الحريق انتهى بشكل سريع دون حدوث أي إصابات بين الركاب.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار ٥٩٤ السويس- القاهرة بين محطتي جنيفة وأبو حلب علي خط السويس- الاسماعيلية تلاحظ لفني عربة القوي الاخيرة بالقطار وجود حريق بالمولد الكهربي الداخلي.

هيئة السكة الحديد

وأكدت هيئة السكة الحديد، أن تم السيطرة على الحريق باستخدام طفايات الحريق وسيارات المطافى، كما تم فصل العربة التي شب بها الحريق عن عربات القطار.

وأضافت هيئة السكة الحديد، أنه تم تشكيل لجنة فنية لمعاينة العربة وتحديد سبب الحريق من داخل عربة القوي.