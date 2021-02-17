محدث لحظة بلحظة.. نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

إنطلاق صافرة بداية المباراة بين الزمالك والإسماعيلي ضمن مباريات الأسبوع الـ 13، ويقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي محمود البنا. د1 يبدأ فريق الإسماعيلي ضاغطا منذ إنطلاق المباراة بحثنا عن تسجيل الهدف الأول. د3 إمتلاك الكرة من جانب لاعبي الزمالك دون خطورة علي مرمي الدراويش. د5 محمد صادق لاعب الإسماعيلي يطالب الحصول علي ركلة جزاء وحكم المباراة يقرر إستكمال اللعب. د7 تصادم بين يوسف أوباما وطارق حامد وسقوط طارق حامد علي أرض الملعب. د8 ضغط متواصل من جانب لاعبي الإسماعيلي بحثا عن الهدف الأول. د10 ركنية أولي في المباراة لصالح الزمالك ويستعد شيكابالا تنفيذ الكرة. د12 تبادل الضغط بين الفريقين وتواجد كثافة هجومية من جانب لاعبي الزمالك في منطقة وسط ملعب الإسماعيلي. د14 عرضية متقنة من جانب حسين السيد لاعب الإسماعيلي تصل داخل منطقة جزاء الإسماعيلي ويتفذ محمود علاء الكرة. د15 شيكابالا يرسل عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء الإسماعيلي علي راس محمود علاء ولكن يتعامل الحارس محمد فوزي مع الكرة بنجاح. د18 هجمة خطيرة لصالح الإسماعيلي بدأت عن طريق شكري نجيب ناحية الجبهة اليمني ويرسل عرضية خطيرة في إتجاه محمد الشامي وينقذ محمود الونش الكرة وتخرج إلي منطقة وسط الملعب. د21 إنذار أول في اللقاء من نصيب لاعب الإسماعيلي محمد حسن لاعب الإسماعيلي. جاء تشكيل الزمالك للمباراة كالآتي:- حراسة المرمي: محمد أبو جبل. خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود علاء، محمود الونش، حازم إمام. خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما. خط الهجوم: شيكابالا، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو. جاء تشكيل الإسماعيلي علي النحو التالي:- حراسة المرمي: محمد فوزي. خط الدفاع: عبد الله جمعة، مروان الصحراوي، أحمد كاستيلو، حسين السيد. خط الوسط: محمد صادق، محمد عادل، محمد حسن، محمد الشامي. خط الهجوم: شكري نجيب، بنسون شيلونجو. ودخل الزمالك المباراة متصدرا لجدول الترتيب برصيد 26 نقطة وخاض 11 لقاء، فاز في 8 وتعادل في مبارتين وخسر مباراة واحدة. بينما تواجد الإسماعيلي في المركز الــ 17 وقبل الأخير برصيد8 نقاط، وخاض الفريق 11 مباراة، فاز في مباراة واحدة وخسر 5 مباريات وتعادل في 5 مباريات.

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