حوادث موجة الطقس السيء اليوم في المحافظات

تسببت موجة الطقس السيئ التي تشهدها العديد من المحافظات في حوادث عدة ولكنها لم تسفر عن أي إصابات حتى الآن، ومنها سقوط مئذنة مسجد في إحدى القرى بمحافظة الدقهلية.

موقع دوت الخليج الاخباري رصد عدد من الحوادث التي نتجت عن موجة الطقس السيء التي تشهدها البلاد.

شهدت قرية كفر قنصوة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، سقوط مئذنة لمسجد بالقرية نتيجة لسرعة الرياح وحالة الطقس غير المستقر، وعلى الفور انتقل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين إلى مكان الحادث، وأمر بمعاينة المسجد وإزالة أى مواقع تمثل خطورة بالمسجد ورفع آثار المئذنة، وفحص أوراق المسجد وإذ كان صادر له ترخيص أم لا.

سقوط عمودين كهرباء بسبب سوء الأحوال الجوية

تعددت الحوادث اليوم نتيجة سوء الأحوال الجوية، حيث شهد قسم أول المنصورة سقوط عامودين كهرباء نتيجة لسرعة الرياح، وعلى الفور تم استدعاء فني الكهرباء لرفع الأعمدة وإعادة التيار الكهربائي مرة أخري بعد انقطاعه.

كما تسببت موجة الطقس السيئ التي تضرب أنحاء محافظة الدقهلية، في سقوط عامود إنارة على الطريق بالقرب من قرية الدنابيق التابعة لمركز المنصورة، وتم التعامل مع الحادث.

سوء الأحوال الجوية اليوم

كانت قد حذرت الأرصاد الجوية المواطنين من سوء الأحوال الجوية اليوم الأربعاء، مناشدة إياهم بإلتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القسوى بسبب قوة الرياح والأمطار الغزيرة التي شهدتها العديد من المحافظات والمناطق المختلفة.