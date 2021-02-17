رد مثير من محامي "كهربا" على مدحت شلبي

كشف اشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب محمود كهربا، لاعب الأهلي الحالي، عن موقفه بشأن تصريحات مدحت شلبي عن اللاعب عقب مباراة المارد الأحمر والمريخ ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وكتب محامي كهربا عبر حسابه الشخصي علي الفيس بوك قائلا : " هو كل اللي عايز يركب الترند يجيب سيرة كهربا وانا عايز اعرف ملفات او دفاتر ايه اللي هتفتحها لو عندك حاجه قولها كهربا مركز في ملعبه وانا مركز معاكم اوي كل غلط وله حسابه بالقانون".

وقام محمود كهربا لاعب الأهلي بمشاركة المنشور الخاص بمحاميه، عبر الحساب الشخصي للاعب، الأمر الذي يوضح إتفاق اللاعب مع محاميه.