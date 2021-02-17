رد مثير من محامي "كهربا" على مدحت شلبي

كشف اشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب محمود كهربا، لاعب الأهلي الحالي، عن موقفه بشأن تصريحات مدحت شلبي عن اللاعب عقب مباراة المارد الأحمر والمريخ ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا.
وكتب محامي كهربا عبر حسابه الشخصي علي الفيس بوك قائلا : " هو كل اللي عايز يركب الترند يجيب سيرة كهربا وانا عايز اعرف ملفات او دفاتر ايه اللي هتفتحها لو عندك حاجه قولها كهربا مركز في ملعبه وانا مركز معاكم اوي كل غلط وله حسابه بالقانون".
وقام محمود كهربا لاعب الأهلي بمشاركة المنشور الخاص بمحاميه، عبر الحساب الشخصي للاعب، الأمر الذي يوضح إتفاق اللاعب مع محاميه.
يذكر أن مدحت شلبي، الإعلامي بقنوات أون تايم سبورت، قد خرج بعد مباراة الأهلي والمريخ السودني مهددا محمود كهربا بـ " فتح الملفات القديمة للاعب" علي حسب تصريحاته خلال حلقة الأمس.
الجدير بالذكر أن محمود كهربا شارك في فوز الأهلي الكبير علي حساب المريخ السوداني بثلاثية دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.
وأحرز محمود عبدالمنعم "كهربا" ، لاعب النادي الأهلي، الهدف الثاني لفريقه في مرمي المريخ السوداني، خلال المباراة التي تجمعهما علي ملعب استاد القاهرة الدولي، بعد تمريرة بينية متميزة من جونيور أجايي أستغلها محمود كهربا ونجح في إختراق منطقة الجزاء منفردا بالحارس منجد النيل أبو زيد قبل أن يسدد كرة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى
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