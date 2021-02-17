عاجل.. السيسى يشارك فى اجتماع هيئة الاتحاد الإفريقى عبر الفيديو كونفرانس

جدة - نرمين السيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقى، بمشاركة الرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون"، والرؤساء الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى، وعلى رأسهم الرئيس "فيليكس تشيسيكيدى" رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالى للاتحاد، إلى جانب موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مناقشة "سبل توفير لقاحات فيروس كورونا، وكيفية دعم نظم الرعاية الصحية الإفريقية".

وقد أشار الرئيس إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يؤكد توافر الإرادة السياسية لتعزيز الجهود الأفريقية المشتركة للتعامل مع تأثيرات وتبعات فيروس كورونا، بما يفرضه من تحد ضخم وتهديد غير مسبوق للنظم الصحية وللتنمية على المستويين الإقليمى والدولى، مؤكدا على أهمية مواصلة التنسيق مع المجتمع الدولى لإتاحة الفرصة للدول الأفريقية للحصول على لقاحات فيروس كورونا بشكل منصف وعادل، فضلاً عن حشد التمويل والدعم اللوجستى اللازم لمواجهة التداعيات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية لجائحة كورونا، فى إطار مؤسسى شامل.

كما أكد الرئيس أن مصر لن تدخر جهداً نحو تسخير كافة إمكانياتها لمساندة أشقائها الأفارقة، من أجل الحصول على لقاحات فيروس كورونا، أخذاً فى الاعتبار الخبرات المصرية فى هذا الصدد، والتى من شأنها أن تعزز من استراتيجية الاتحاد الإفريقى للحصول على اللقاح، سعيا لتحقيق تطلعات وآمال الشعوب الإفريقية فى القضاء على تلك الجائحة وتداعياتها السلبية.

وأشار الرئيس أيضاً إلى أن جائحة كورونا قد كشفت ضرورة تحقيق عدالة توزيع اللقاحات بالتوازى مع تعزيز النظم الصحية، وذلك لتمكينها من القيام بدورها فى الرعاية الصحية، ومن ثم المساهمة فى تحقيق التعافى الاقتصادى.

كما أكد فى هذا الصدد على أهمية منح الأولوية لضمان حصول القارة الإفريقية على حصة كافية من اللقاحات بأسعار تفضيلية تلبى احتياجات شعوبها، مع استمرار المشاورات مع الشركات العالمية المطورة للقاحات للتعاون فى إنتاج تلك اللقاحات على المستوى القارى، فى إطار العمل على تعزيز قدرات الإنتاج المحلى، لتمكين الدول من مواجهة أية طوارئ صحية من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا فى قطاع الصحة، إلى جانب ضرورة إيجاد إطار قارى للحصول على التراخيص الخاصة بإنتاج اللقاح وتوزيعه.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد التوافق حول ضرورة تعزيز التضامن والتكاتف بين الشعوب والحكومات الإفريقية، من أجل السيطرة على انتشار جائحة كورونا والحد من تداعياتها السلبية، من خلال التنسيق المتبادل لإيجاد حلــول وترتيبات مبتكرة وفعالة لتوفير اللقاحات لكافة دول القارة، مع الإشادة فى هذا الصدد بجميع المبادرات الرامية لتأمين التوزيع العادل للقاحات على المستوى الدولى، والتأكيد على أهمية العمل على سد الفجوة التمويلية تجنباً لمزيد من التأخير فى إتاحة اللقاحات وعدالة توزيعها بالحجم والتوقيت الملائمين، وبما يتيح تسريع عملية التعافى العالمى.