البابا تواضروس : صلاح الأغنياء فى العطاء والفقراء فى الرضا

وأضاف البابا تواضروس الثانى، خلال عظته الأسبوعية ألتى ألقاها مساء اليوم الأربعاء من المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية بدون حضور شعبى، أنه من الضرورى أن نربى أبنائنا على نعمة البركة، لافتا إلى أن مشاركة خيرات الله التى يرسلها للإنسان مع الآخرين يسبب بركة للإنسان الذى يقدم مما لديه بحب، ولذلك علينا أن نعلم أبنائنا أن يشعروا بنعمة الله وبركته فى الحياة.
وتابع قائلا، إنه على الإنسان أن يربى أبنائه على قيمة الوقت، إلى جانب تربية أبنائنا على فضيلة الصبر التى يفتقدها العالم الآن بسبب التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم حاليا.
وأشار البابا تواضروس إلى أهمية تدبير الحياة اليومية فى كل الأمور، وأن يتم تدبير متطلبات الحياة من غذاء ومياه وكهرباء، وضرورة المحافظة على الاستهلاك وأن يكون استخدامنا بشكل منظم، وأنه ينبغى أن نربى أبنائنا على فضيلة القناعة، وعدم النظر إلى حياة الآخرين، وأن نحيا فى بساطة وشكر طوال الوقت، وأنه من الممكن بطرق بسيطة نجمل منازلنا وتكون غاية فى الجمال، فضلا عن ضرورة تعليم الأبناء كيفية المحافظة على البيئة، فهى مسئولية على الجميع.
وأكد قداسة البابا تواضروس أن صلاح الأغنياء فى العطاء وصلاح الفقراء فى الرضا والشكر، مشددًا على ضرورة التدقيق فى كل أمور الحياة وأن نسلك بحكمة كل أيام حياتنا.
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