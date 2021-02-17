البابا تواضروس: الله أقام الحياة على فضيلة الصبر

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ضرورة تربية أبنائنا على ما أسماه "تربية الشبع"، وضرورة الاستغناء عن الأمور غير الضرورية، وتقليل الاستهلاك في الأمور غير المجدية، وأن نربي أبناءنا على فكرة القناعة.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال عظته الأسبوعية التي ألقاها مساء اليوم، الأربعاء، من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، أنه من الضروري أن نربى أبناءنا على نعمة البركة، لافتا إلى أن مشاركة خيرات الله التي يرسلها للإنسان مع الآخرين يسبب بركة للإنسان الذى يقدم مما لديه بحب، ولذلك علينا أن نعلم أبناءنا أن يشعروا بنعمة الله وبركته في الحياة.

وتابع "أنه على الإنسان أن يربي أبناءه على قيمة الوقت والاستفادة من الأوقات، إلى جانب تربية أبنائنا على فضيلة الصبر التى يفتقدها العالم الآن بسبب التطور التكنولوجي الذى يشهده العالم حاليا"، موضحا أن الله أقام الحياة كلها على فضيلة الصبر، منذ أن يتكون الجنين في بطن الأم لمدة 9 أشهر، ثم مروره بمراحل النمو المختلفة، وكذلك من يزرع نخلة ويصبر على ثمارها فهو أمر يحتاج إلى وقت كبير.

وأشار البابا تواضروس، إلى أهمية تدبير الحياة اليومية في كل الأمور، وأن يتم تدبير كافة متطلبات الحياة من غذاء ومياه وكهرباء، وضرورة المحافظة على الاستهلاك وأن يكون استخدامنا بشكل منظم، وأنه ينبغى أن نربي أبناءنا على فضيلة القناعة، وعدم النظر إلى حياة الآخرين، وأن نحيا في بساطة وشكر طوال الوقت، وأنه من الممكن بطرق بسيطة نجمل منازلنا وتكون غاية في الجمال، فضلا عن ضرورة تعليم الأبناء كيفية المحافظة على البيئة، فهى مسئولية على الجميع.

وأكد قداسة البابا تواضروس أن صلاح الأغنياء في العطاء وصلاح الفقراء في الرضا والشكر، مشددا على ضرورة التدقيق في كل أمور الحياة وأن نسلك بحكمة في كافة شئون الحياة.

بدأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويعقد قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماعه الأسبوعي بدون حضور شعبي نظرا للظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا، حيث من المقرر أن يتم نقل العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة coc وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على فيس بوك في تمام السادسة والنصف مساءً.