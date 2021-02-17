المحلة يعمق جراح الإنتاج في الدوري

أنتهت مبارات غزل المحلة بقيادة خالد عيد والأنتاج الحربي بقيادة حمادة صدقي في الدوري المصري الممتاز في الجولة الرابعة عشرة من انطلاقة الدوري الممتاز، بهدف نظيف لصالح المحلة دون رد، علي ملعب السلام.

أحرز الهدف الوحيد في المباراة في لدقيقة ال 36 من عمر المباراة لاعب غزل المحلة أحمد الشيخ ولاعب الأهلي السابق، من ركلة جزاء.

في الجانب المقابل لعب سيريميكا كيليوباترا بقيادة المدير الفني هيثم شعبان مع الأتحاد السكندري بقيادة المدير الفني حسام حسن، في الأسبوع الرابع عشر في الدوري المصري الممتاز، علي أستاد السويس الجديد، انتهت المباراة بالتعادل الأيجابي هدف لهدف.

في حين أحرز الهدف الوحيد لسيراميكا شريف دابو في الدقيقة 73 من عمر المباراة، وأحرز الهدف الوحيد للأتحاد السكندري كريم الديب في الدقيقة 24 من أحداث المباراة.

يحتل الأنتاج الحربي المركز السادس عشر من ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد تسعة نقاط من خلال ثلاثة عشر مباراة.

ويحتل غزل المحلة المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد سبعة عشر نقطة من خلال ثلاثة عشر مباراة.

ويحتل سيراميكا كيليوباترا المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد عشرين نقطة من خلال ثلاثة عشر مباراة.

ويحتل الأتحاد السكندر المركز الحادي عشرة في ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد خمسة عشر نقطة من خلال عشرة مباريات.

انطلقت الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز أمس، أفتتح الجولة البنك الاهلي ومصر المقاصة أنتهت لصالح المقاصة بهدف نطيف.

تلقي غزل المحلة نتيجة سلبية في الدوري الممتاز من سيراميكا كيليوباترا بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

في حين تلق الأنتاج الحربي هزيمة في مباراتة السابقة في الكاس من كوكاكولا، بهدف نظيف.

في حين حقق الأتحاد السكندري في مباراتة السابقة في كأس مصر الفوز علي نادي النجوم ، بهدفين مقابل هدف.