محمد رمضان يكشف عن موعد انطلاق خط نظارات جديد| وعارضة أزياء عالمية ترحب بالعمل معه

أعلن الفنان محمد رمضان عن إطلاقه لخط نظارات خاص به في الشرق الأوسط، من أحد العلامات العالمية، مؤكدًا أن حفل الانطلاق الاص بها سيكون قريبًا من كاليفورنيا.

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ونشر رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو تظهر فيها عارضة الأزياء العالمية أدريانا ليما، وهي ترحب به لانضمامه لعائلة علامة النظارات الشهيرة ريفيه ريفو.

عارضة الأزياء العالمية أدريانا ليما تشكر محمد رمضان على دعمه لخط نظاراتها

كما عبرت عارضة الأزياء عن سعادتها لرؤية رمضان، يرتدي نظارة تحمل اسمها من ذات العلامة، وقالت:" هاي محمد أريد أن أرحب بك في عائلة ريفيه ريفو، لقد رأيتك عدة مرات تستعمل نظارة أدريانا ليما، أريد أن أشكرك جدًا لدعمك هذا..كما أريد أن أستغل الفرصة لأخبرك أنني أتطلع للعمل معك.. فما رأيك.. كل الخير لك واحرص على نفسك".

محمد رمضان يوجه رسالة لجمهوره: شوف العالم بطريقتك

ومن جانبه علق رمضان معبرًا عن سعادته للانضمام إلى عائلة النظارات العالمية وقال رمضان في حسابه على إنستجرام، اليوم الأربعاء، وقال:"قريبًا نظارات محمد رمضان من بريڤيه ريڤو في الشرق الأوسط.. حفل الانطلاق قريبًا من كاليفورنيا..شوف العالم بطريقتك .. شكرًا عائلتي الجديدة".

مسلسل موسى لمحمد رمضان 2021

يذكر أن محمد رمضان يعمل حاليًا على تصوير مسلسل "موسى" الذي يشارك به في موسم دراما رمضان 2021، ويشاركه البطولة كلا من سمية الخشاب، وعبير صبري، وإيمان العاصي، وهبة مجدي، ورياض الخولي، وسيد رجب، وصبري فواز، وعارفة عبدالرسول، وفريدة سيف النصر، وأمير صلاح، وجوري بكر، وأحمد طلعت، وضياء عبد الخالق، والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

وفي سياق متصل تعرض الفنان سيد رجب المشارك في بطولة المسلسل لوعكة صحية نتيجة إصابته بكورونا تسبب في تعطيل تصوير مشاهده حتى امتثال الشفاء، وعاد مؤخرًا لاستكمال التصوير مرة أخرى، بعد التأكد من تعافيه وظهور المسحة بسلبية.