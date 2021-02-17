خالد أبو نحول: زعيم الأغلبية رجل المرحلة.. واقتراحه بشأن صندوق أسر الشهداء مهم "فيديو"

أشاد النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بمقترح زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب اشرف رشاد، بشأن تبرع النواب بجزء من مكافأتهم لصالح صندوق تكريم شهداء ومصابى العمليات الإهاربية، مؤكدا على سعادته والنواب بالمشاركة فى هذا المقترح.

وتابع عضو مجلس النواب، خالد أبونحول، النائبة أشرف رشاد زعيم الأغلبية شخصية وطنية محترم، وهو رجل المرحلة بامتياز".

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

كما وافق مجلس النواب على أن يتبرع أعضاؤه بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق تكريم الشهداء ومصابى العمليات الإرهابية، وأعلن ممثلى الهيئات البرلمانية تأييدهم للمقترح الذى تقدم به النائب أشرف رشاد.