أعلنت الإعلامية دعاء صلاح، اليوم الأربعاء، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعدما شعرت بالأعراض قد تمكنت منها.

موقع دوت الخليج الاخباري يرصد تفاصيل إصابة الاعلامية دعاء صلاح بفيروس كورونا المستجد.

إصابة دعاء صلاح بفيروس كورونا

كشفت الاعلامية دعاء صلاح، عن إصابته بالفيروس بعدما أجرت تحاليل طبية عقب الشعور بأعراض فيروس كورونا، للاطمئنان على حالتها الصحية، حيث أثبتت نتيجة التحاليل إيجابية حملها للفيروس.

ناشدت دعاء صلاح جمهورها ومتابعيها للدعاء لها، كي تتعافى من فيروس كورونا وتعود لممارسة الحياه بشكلها الطبيعي.

دعاء صلاح تخضع للعزل المنزلي

وأكدت دعاء، أنها تلتزم حاليًا بالعزل المنزلي، بعيدًا عن أسرتها حتى لا تتسبب في نقل العدوى لهم، وذلك حتى تنتهي من بروتوكول العلاج وتتأكد من شفائها بشكل كامل.

يذكر أن الاعلامية دعاء صلاح هي مذيعة مصرية قدمت العديد من البرامج التلفزيونية ومن أشهر برامجها الكاش، وليالينا، كارت الحظ، وأحلامنا، ودودو شو، ومع دودي وأنتي الأقوى.

كانت قد أعلنت الاعلامية رضوى الشربيني عن إصابتها وعائلتها بفيروس كورونا، ونقل والدتها إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية خلال الساعات الماضية.

الجدير بالذكر، أن هناك العديد من نجوم الفن والاعلاميين الذين عانوا من فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، ومنهم الاعلامي وائل الابراشي، ومفيد فوزي، والاعلامية مريم أمين والفنان محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، والفنان كريم فهمي، وأبو، ويسرا، وجومانا مراد، والمخرج أمير رمسيس.