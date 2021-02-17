دوت الخليج ينفرد بنشر صورة السائق المتسبب فى حادث عمرو أديب

حصل موقع دوت الخليج على تفاصيل، حاث سيارة الإعلامي عمرو اديب، وصورة السائق المتسبب فى الحادث،الذى وقع مساء أمس الثلاثاء، على طريق وصلة دهشور، وتم نقل أديب الى مستشفى دار الفؤاد على أثره. تفاصيل الحادث بحسب المصدر الذى قال لـ تحيا انه اثناء نزول الإعلامي عمرو أديب، بسيارته من كوبرى ميدان جهينة، فوجئ بسيارة محملة بـ أنابيب البوتاجاز، تخرج فجأة من واحة خطاب، ولم يتمكن أديب من السيطرة على السيارة، مما تسبب فى أصطدامه بها من الخلف. حقيقة الاهتمام بـ عمرو اديب وترك باقى المصابين عقب الحادث أنتشرت على صفحات السوشيال ميديا، بعض الشائعات التى تؤكد انه تم نقل الاعلامي عمرو اديب، الى مستشفى دار الفؤاد الخاصة بمدينة 6أكتوبر وترك باقى المصابين، المصر أكد لـ دوت الخليج كذب هذه الرواية، مؤكدا على أن سائق السيارة دخل الى نفس المستشفى، وتم حجزه فى الحجرة المجاورة لحجرة الاعلامي عمرو أديب، وقدمت له جميع سبل الرعاية الطبية.

وحصل موقع دوت الخليج، على صورة السائق ويدعى "ناصر"، اثناء تواجده داخل مستشفى دار الفؤاد، وتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وقيام الاعلامي عمرو اديب بدفع جميع التكاليف المالية. النيابة تحقق فى الحاث وبحسب المصدر، تم التحقيق فى الواقعة اليوم من قبل النيابة العامة، التى استدعت السائق لسماع أقواله، وت اخلاء سبيله من النيابة. وكشف المصدر لـ دوت الخليج، ان الاعلامي عمرو اديب، أكد لأسرة سائق السيارة انه سيقوم بدفع التعويض المناسب للتلفيات التى حدثت بالسيارة. دار الأفتاء تعلق على حادث عمرو أديب من جانبها علقت دار الأفتاء المصرية، على شماتة بعض ضعاف النفوس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الحادث الذى تعرض له الإعلامي عمرو أديب، وأصدرت بيان صحفي قالت فيه، ان الشماتة فى المصائب والابتلاءات التى تقع للغير، ليس خلقاً انسانياً ولا دينياً، والشامت بالموت سيموت كما مات غيره.

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