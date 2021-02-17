انتهاء الشوط الأول.. الإسماعيلي يضيع الأهداف والزمالك لم يحضر أحد

انطلقت صافرة نهاية الشوط الأول من عمر وزمن مباراة الزمالك والإسماعيلي والنتيجة جاءت تعادل سلبي بين الفريقين.

وكان لنادي الإسماعيلي اليد العليا طوال الشوط الأول، بالرغم من انحصار اللعب في وسط الملعب، إلا أن الزمالك لم يظهر أي مخالب هجومية على الإطلاق.

ولم تشهد المباراة خطورة كبيرة على كلا المرمين سوى في كرتين للنادي الإسماعيلي كانوا الاكثر خطورة طوال الشوط :

الأولى

كرة لنادي الإسماعيلي جاءت في الدقيقة 28 بعد كرة قطعت من محمد أبو جبل حارس الزمالك بغرابة شديدة، ومن ثم سددها محمد الشامي من على حدود منطقة الجزاء من فوق حارس الزمالك مرت بجوار القائم الأيمن. الثانية

رأسية من شولونجو ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى أبوجبل.

وبارغم من عدم وجود خطورة كبيرة في كرات أخرى إلا أن الإسماعيلي ظهر بكثافة هجومية عالية وصلت لتواجد ثلاثة لاعبين من الإسماعيلي أمام اثنين فقط من الزمالك، على عكس الفارس الأبيض الذي كان يهاجم على استحياء.

محدث لحظة بلحظة.. نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

دخل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي الزمالك مباراة اليوم بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود علاء، محمود الونش، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما.

خط الهجوم: شيكابالا، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو.

على الجانب الآخر دخل يوجان يوفيتش مدير فني الإسماعيلي المباراة بتشكيل جاء كالآتي:

حراسة المرمي: محمد فوزي.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، مروان الصحراوي، أحمد كاستيلو، حسين السيد.

خط الوسط: محمد صادق، محمد عادل، محمد حسن، محمد الشامي.

خط الهجوم: شكري نجيب، بنسون شيلونجو.