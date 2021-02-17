الأسرة والتدبير.. نص عظة البابا تواضروس الثانى الأسبوعية

جدة - نرمين السيد - وإلى نص العظة:

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين، تحل علينا نعمته ورحمته من الأن وإلى الأبد آمين.

من سفر الأمثال لسليمان الحكيم…

"اِثْنَتَيْنِ سَأَلْتُ مِنْكَ، فَلاَ تَمْنَعْهُمَا عَنِّى قَبْلَ أَنْ أَمُوتَ: أَبْعِدْ عَنِّى الْبَاطِلَ وَالْكَذِبَ. لاَ تُعْطِنِى فَقْرًا وَلاَ غِنًى. أَطْعِمْنِى خُبْزَ فَرِيضَتِي، لِئَلاَّ أَشْبَعَ وَأَكْفُرَ وَأَقُولَ: «مَنْ هُوَ الرَّبُّ؟» أَوْ لِئَلاَّ أَفْتَقِرَ وَأَسْرِقَ وَأَتَّخِذَ اسْمَ إِلهِى بَاطِلًا."(أم 30: 7-9).

ونحن فى زمن الكورونا وانتشار هذا الوباء ومع الإجراءات الاحترازية وتقليل الخروج ونحن نتكلم عما يمكن أن نصنعه فى البيت مع الأسرة وتحدثنا عن "الأسرة والكتاب المقدس" والأسرة والحوار" واليوم سوف نتكلم عن "الأسرة والتدبير".

وكما قال القديس بولس "أَمِ الْوَاعِظُ فَفِى الْوَعْظِ، الْمُعْطِى فَبِسَخَاءٍ، الْمُدَبِّرُ فَبِاجْتِهَادٍ" وسوف نتكلم عن "المدبر فباجتهاد" كلمة التدبير تساوى فى الأمور المدنية كلمة الإدارة وهى موجودة فى المصانع والشركات، وحسن الإدارة يؤدى إلى نتائج ناجحة، البيت أيضًا يحتاج إلى إدارة، لا أتكلم عن المفهوم الإدارى والقوانين والتعليمات ولكن أتكلم عن حياتنا بداخل البيت وكيف ندبر ما هو عندنا وكلمة تدبير تعنى الاستخدام الأمثل لكل ما فى البيت الإمكانيات والقدرات الطاقات والمواهب ويجب أن يكون البيت فى تدبيره مجتهد وأريد أن أضع أمامك بعض النقاط للمعرفة.

1- تربية الشبع: يجب أن نربى أولادنا على تربية الشبع ليس المقصود الشبع المادى أو شبع من الطعام ولكن بصفة عامة الشبع أن تكون عينيه مليانه، شبعان نفسيًا وروحيًا وجسديا واجتماعيا، وتربية الشبع نسميها روح القناعة ولا يكون شخص متذمر أو فيه روح الطمع، والشبع غير مرتبط بفقر أو غنى "اَلنَّفْسُ الشَّبْعَانَةُ تَدُوسُ الْعَسَلَ" كما يعلمنا سفر الأمثال، وأقصد هنا الشبع ضد عوامل الاستهلاك، من سمات المجتمعات الاستهلاك فى كل شيء حتى استهلاك موارد الطبيعة، كذلك قد يكون هناك استهلاك فى البيت ليس له قيمة ويمكن الاستغناء عنها، تربية الشبع وتقليل الاستهلاك، وهناك أشياء نستهلكها تضر بالصحة، فيجب أن نربى أولادنا على روح الشبع روح القناعة وتقليل الاستهلاك، من فضلك ربى البيت فى تدبيره الحسن على روح الشبع والقناعة.

2- تربية البركة: دائمًا ربى فى البيت روح البركة وكما قال الكتاب "بَرَكَةُ الرَّبِّ هِيَ تُغْنِي، وَلاَ يَزِيدُ مَعَهَا تَعَبًا" وكما فى معجزة اشباع الجموع كانت كمية الطعام المتوفرة قليلة ولكن عندما باركتها يد الله تباركت وأكل كل الموجودين وفاض منهم، هذه هى تربية البركة أن الله يبارك، ومن التقاليد القبطية أننا نصلى قبل الأكل ونقول "يأرب بارك هذا الطعام" "يارب نعمة أحفظها من الزوال"، لأن هناك ملايين فى العالم لا يجدوا الطعام، وأنت تعيش فى بركة الطعام وبركة الماء، ربى ابنك أن يشعر بموجود البركة داخل البيت، والبركة شكل من أشكال الأمان والإيمان، وعلم أولادك أن لا يكون لديهم العين التى تشعر ببركة ربنا ولا يكون هناك تبزير أو تفريط ولكن هناك بركة الله يضعها فى الشيء.

3- تربية الوقت: أن يشعر الإنسان بقيمة الوقت "أحرسنا يارب من تسويف العمر باطلًا" وتربية الوقت مرتبطة بصفة الصبر ويقول لنا فى سفر الجامعة " صَنَعَ الْكُلَّ حَسَنًا فِى وَقْتِهِ " الله يجعل كل شيء حسنًا فى وقته وهذا معنى تربية الصبر " بِصَبْرِكُمُ اقْتَنُوا أَنْفُسَكُمْ "، ونحن فى زمن عجيب كل شيء بسرعة برغم أن الله خلق الحياة على مفهوم الصبر "الله خلق الريف والإنسان صنع المدينة" الريف زراعى والزراعة تعلم الصبر، وسكن المصريين بجانب النهر وعملوا بالزراعة فعلمتهم روح الصبر ولذلك المصرى يتميز بين شعوب العالم بروح الجلد والصبر، ونحن فى البيت استغل الوقت فى القراءات والهوايات وفى الدراسة وروح العبادة واللقاءات الأسرية اللطيفة كل هذا نسميه تربية الوقت.

الخلاصة، أن هؤلاء الثلاث أبعاد (الشبع – البركة – الوقت) هم فكر التربية داخل الأسرة وأن يعرف كل فرد فى البيت كيف يشبع وأن يكون متلامس مع البركة ويقدر قيمة الوقت ولديه روح القناعة وروح الإيمان وروح الصبر، وكما يقول الكتاب "الْخَيْطُ الْمَثْلُوثُ لاَ يَنْقَطِعُ" وهؤلاء هم الخيط المثلوث فى التربية (قناعة – بركة – صبر) وعندما ينشئ عليهم ابنائنا يكون بيت ناجح ويقدر أن يقف أمام موضوع الاستهلاك الشديد.

هناك جانب آخر فى التدبير.. "التدبير باجتهاد":

1- الطعام: الله يعطينا طعام متنوع، من الأشياء الهامة كيف ننظم المائدة وأن نستخدم ما نحتاجه فقط وأن يكون شكل المائدة مبهج ومنظم، ونبدأ بالصلاة والله يبارك الطعام "لُقْمَةٌ يَابِسَةٌ وَمَعَهَا سَلاَمَةٌ، خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مَلآنٍ ذَبَائِحَ مَعَ خِصَامٍ" وأن تكون كمية الطعام تناسب الفرد ولا نلقى منها شيء لأن ما يلقى فى النفايات طعام يحتاجه آخرين ويجب أن نشعر باحتياج الأخر، التدبير الحسن للطعام ومهم أن ندبر داخل البيت الطعام المناسب ولا أقصد الغالية أو المصنعة، هناك عادات خاطئة للطعام مثل عدم غسل الأسنان بعد الطعام أو عدم غسل اليدين قبل الأكل والإكثار من الطعام غير الصحى، تدبير الطعام مسؤولية البيت والاعتماد على المواد الطبيعية.

2- تدبير الإنفاق: ربنا يبارك فى المال الموجود فى بيوتنا ولكن مهم تدبير الانفاق ويجب أن تربى فى ابنك مبدأ وصية العشور من مصروفه، أن ينفق مصروفه فى أشياء مفيدة مثل شراء كتاب ويجب أن يستفيد من مصروفه ويتعلم الإدخار، علم نفسك وبيتك هذه العادات حتى لو أعطانا الله وفرة فى المال، يجب أن أتعلم قيمة المال الذى معى ويكون لدى روح الرضا والشكر، شيء مهم أن نعرف كيف ندير التدبير المالى وهذا سوف ينعكس على البيت كله وكل هذا يأتى بالتربية والتعليم.

3- استخدام الموارد: مثل استهلاك الكهرباء والنور وكيف أرشد استخدام النور والماء، والاستخدام الحسن للأثاث وأن يكون هناك صيانة وأنا لا أتحدث عن بيت غنى أو فقير، علم ابنك ان بيته أحسن بيت، علم أولادك هذه الأساسيات، السيد المسيح فى معجزة إشباع الجموع طلب منهم أن يجمعوا الكسر وذلك ليحافظوا على المكان ونظافته فيجب أن نحافظ على البيئة وهذه مسؤولية علينا كلنا وعلينا مسؤولية فى التربية ويجب أن نتعلم التدبير فى الطعام والمال وكيف يكون البيت لدينا كما تقول الآية "أما المدبر فباجتهاد "وأن يكون البيت ناجح فى الإدارة وأنا أعلم أن نعمة ربنا تبارك البيت والأسرة "اِثْنَتَيْنِ سَأَلْتُ مِنْكَ، فَلاَ تَمْنَعْهُمَا عَنِّى قَبْلَ أَنْ أَمُوتَ: أَبْعِدْ عَنِّى الْبَاطِلَ وَالْكَذِبَ. لاَ تُعْطِنِى فَقْرًا وَلاَ غِنًى. أَطْعِمْنِى خُبْزَ فَرِيضَتِي، لِئَلاَّ أَشْبَعَ وَأَكْفُرَ وَأَقُولَ: «مَنْ هُوَ الرَّبُّ؟» أَوْ لِئَلاَّ أَفْتَقِرَ وَأَسْرِقَ وَأَتَّخِذَ اسْمَ إِلهِى بَاطِلًا، "أَبْعِدْ عَنِّى الْبَاطِلَ وَالْكَذِبَ" الباطل هو الفساد والخطية، والكذب هى خطية قد يستسهلها البعض، "لاَ تُعْطِنِى فَقْرًا وَلاَ غِنًى" كل من الفقر والغنى له خطاياه ولكن يقال "إن صلاح الأغنياء فى العطاء وصلاح الفقراء فى الرضا والشكر"، الفقر والغنى قد يكونوا وسيلة لاكتشاف الإنسان.

"أَطْعِمْنِى خُبْزَ فَرِيضَتِي" أعطينى يأرب طعام قدر احتياجى وهذا ما نراه فى طيور السماء وهى لا تفكر ماذا ستأكل والله يقوتها كما علمنا الله على الموعظة على الجبل “لكِنِ اطْلُبُوا أَوَّلًا مَلَكُوتَ اللهِ وَبِرَّهُ، وَهذِهِ كُلُّهَا تُزَادُ لَكُمْ".

"أَطْعِمْنِى خُبْزَ فَرِيضَتِي، لِئَلاَّ أَشْبَعَ وَأَكْفُرَ وَأَقُولَ: «مَنْ هُوَ الرَّبُّ؟» أَوْ لِئَلاَّ أَفْتَقِرَ وَأَسْرِقَ وَأَتَّخِذَ اسْمَ إِلهِى بَاطِلًا" والشبع هنا ليس مقصود به الشبع الإيجابى الذى تكلمنا عنه ولكن هنا يشعر أنه صاحب النعمة التى فى يده مثل الغنى الغبى وقد يغتنى وينكر إلهه أو يفتقر فيسرق ويتخذ اسم إلهه باطلًا، انتبه ودبر حياتك ونحن فى البيت ندبر فيه كل شيء ونحافظ عليه ونكون مدبرين باجتهاد فى بيوتنا.

هذه هى المحاضرة الثالثة ونحن فى زمن الكورونا ونجلس فى البيت ويكون لدينا الفرصة أن ندير حياتنا الأسرية بصورة جيدة، لإلهنا كل مجد وكرامة من الأن وإلى الأبد آمين.