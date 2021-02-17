عاجل.. بيان مهم لوزير التعليم على قناة مدرستنا 1 غدا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن بث بيان لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، غدا الخميس فى تمام الساعة الخامسة عصراً على القناة التعليمية مدرستنا 1.





وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، أن ذلك للرد على التساؤلات الخاصة بالمؤتمر الصحفى الخاص باستكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات. الجدير بالذكر، أن تردد القناة: 12303 - الاستقطاب: أفقى - معدل الترميز: 27500 - معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

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