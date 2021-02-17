بعد قرار الحبس والغرامة.. النقل تعلن طرق الإبلاغ عن الباعة بالقطارات

جدة - نرمين السيد - ناشدت وزارة النقل، المواطنين التعاون مع هيئة السكة الحديد وشرطة النقل والمواصلات فى التصدى لظاهرة الباعة الجائلين بالإبلاغ الفورى عبر الخط الساخن للسكة الحديد 15047 أو عبر إبلاغ مشرفى المحطات والقطارات عن تلك الحالات.





وأوضح بيان صحفى، للوزارة، أن ذلك فى إطار المسؤولية المشتركة بين المواطنين وهيئة السكة الحديد للحفاظ على مرفق السكة الحديد الذى هو ملك للشعب وبما يعود إيجابيا على المظهر الحضارى لقطارات ومحطات السكة الحديد.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائى والذى تقدمت به وزارة النقل، حيث يعتبر خطوة هامة لتنظيم هذه الظاهرة وسيساهم فى تسهيل وراحة المواطنين خلال تنقلاتهم عبر قطارات السكك الحديدية.

ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التى من شأنها زيادة مثل هذه الظواهر السلبية وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهى قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التى تضعها الهيئة.

وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.