غضب بين النشطاء.. قيادات الإرهابية توكل خالد على لرفع قضايا ضد الدولة

جدة - نرمين السيد - حالة من الغضب انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بعد أن علموا أن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بتركيا تجرى اتصالات مع المحامى خالد على لرفع قضايا ضد الدولة لصالح العناصر الإخوانية.





وأكد النشطاء، أن الواقعة الجديدة تثبت أن المحامى خالد على، هو الوجه الآخر لجماعة الإخوان الإرهابية، وإن اختلفا فى الأفكار إلا أنهم يريدون الرقص على جثة الوطن من أجل منفعتهم المادية. إحدى المصادر، أكدت أيضا أن خالد على تجاوب مع مطالب قيادات الجماعة للحصول على مبالغ كبيرة، كما طالب النشطاء الذين يتولى رفع قضايا لصالحهم بسداد أتعابه بالدولار. وقال رواد السوشيال ميديا، إن ما يقوم به خالد على قرينة قوية على التعاون والتنسيق بين جماعة الإخوان الإرهابية وبينه.

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