تحت عنوان "جبال الصحراء البيضاء في مصر"، نشر موقع جريدة الجارديان البريطانية تقريرًا مصورًا أبرز خلاله عددا من الصور للمناظر الطبيعية الخلابة للصحراء البيضاء بمصر والأنشطة التي يمارسها زائرو هذه المنطقة.
وأوضحت الصور التكوينات الصخرية المتميزة بالصحراء البيضاء التي تقع على بعد نحو 500 كم من القاهرة، مشيرة إلى حرص السائحين خلال زيارتهم لهذه المنطقة على التقاط الصور التذكارية بجوار هذه المناظر الطبيعية الفريدة التي من أبرزها الصخرة الكبيرة المعروفة باسم "الفطر" أو "عيش الغراب" ، إلى جانب التقاط الصور بجوار شجرة "السانت" وداخل كهف "الماغرفة" في الواحات البحرية.
كما عكست عدد من الصور الموجودة بالتقرير منظرا رائعا لغروب الشمس فوق "جبال الجزيرة" بالصحراء البيضاء، وأوضحت مجموعة أخرى من الصور الأنشطة التي يمكن أن يمارسها السائحون أثناء تواجدهم بهذه المنطقة من استماعهم للموسيقى بالاضافة قيامهم برحلات السفاري.
كما أشار التقرير إلى مبادرة "شتى في مصر" التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار مع وزارة الطيران المدني بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية منذ يناير ٢٠٢١ لتشجيع حركة السياحة الداخلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجارديان تروج لـ السياحة في مصر بـ "جبال الصحراء البيضاء" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.