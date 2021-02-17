البيئة: انخفاض نسبة الملوثات في الجو بسبب هطول الأمطار اليوم وغدا

قال الدكتور مصطفى مراد رئيس الإدارة المركزية لجودة الهواء بوزارة البيئة إن انخفاض درجات حرارة الجو على جميع انحاء البلاد ونشاط الرياح المثيرة للأتربة صباح اليوم أدى إلى الإحساس ببرودة الطقس.

وأكد "مراد" في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" أن هطول الأمطار وموجة الصقيع أدى إلى خفض نسبة الملوثات بالجو ولكن ظهور بعض الرمال المثارة من الصحراوات المحيطة صباح اليوم، أدى إلى زيادة ملوثات الجو الطبيعية لفترة وهو ما كشفته محطات الرصد الخاصة بوزارة البيئة.

وأشار إلى أن سرعة الرياح وتساقط الامطار عقب ظهور الاتربة بالجو أدى الي تحسن الاحوال الجوية بشكل عام، متوقعا ان تستمر هذه الموجة اليوم وغدا.

وأوضح "مراد" أن دور وزارة البيئة هو تحديد مدى تأثير الموجة الجوية علي جودة الهواء وننتظر رؤية هيئة الارصاد الجوية للتنبؤ بما يحدث في الايام المقبلة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت عن وجود منخفض قبرصي متكون بالقرب من الجزر اليونانية , ومع مرور الوقت يتعمق بسبب التيارات القطبية الباردة ويتمركز بجوار جزيرة قبرص بداية من يوم الثلاثاء ١٦ فبراير.

وقالت الهيئة: "تنشط الرياح الشمالية الغربية الباردة و تكون مثيرة للرمال والأتربة علي شمال وجنوب الصعيد والوجه البحرى والقاهرة وشمال سيناء مع تساقط الأمطار على شمال البلاد وتكون متفاوتة الشدة ويصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتبقي الحالة الجوية حتى الخميس ١٨ فبراير، لذا يرجى المحافظة على ارتداء الملابس الشتوية خلال هذه الفترة".