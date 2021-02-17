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انت الان تتابع تفاصيل خبر مجلس الدولة يعلن فتح باب التقديم للتعيين في وظيفة مندوب مساعد لخريجي حقوق وشريعة وقانون وشرطة والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - أعلن اليوم مجلس الدولة تحت رئاسة السيد المستشار محمد حسام عن فتح باب التعيين وتقديم الطلبات لشغل وظيفة مندوب مساعد، وذلك لخريجي دفعة 2020 من كليات الشريعة والقانون وكلية الشرطة وكلية الحقوق، كما تم الإعلان عن شروط التقدم للوظيفة والتي جاءت كما يلي.
مجلس الدولة يعلن فتح باب التقديم للتعيين في وظيفة مندوب مساعد
- يشترط أن لا يقل تقدير المتقدم التراكمى عن جيد.
- عدم زيادة عمر المتقدم عن 30 سنة، وذلك من تاريخ آخر يوم لموعد التسجيل الإلكتروني.
- يجب توافر الصلاحية والأهلية والكفاءة، والتي تقدرها اللجنة المختصة بذلك بمجلس الدولة.
- يشترط اجتياز الإختبارات اللازمة والمقابلة الشخصية.
- يشترط اللياقته الطبية في المتقدم وفق التحاليل التي يتم إجرائها من الجهات المختصة.
كما سيتم فتح باب التقديم والتسجيل إلكترونيا عبر موقع مجلس الدولة الرسمي بدايةً من يوم الخميس 25 فبراير وحتي يوم 20 مارس القادم 2021.
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كما أوضح الأمين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع، أنه يجب أن يكون هناك إلتزام كامل بالشروط المطلوبة واتباع جميع الخطوات بدقة أثناء عملية التسجيل.
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