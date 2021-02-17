"الوطن والمواطن بخط سواء"...أشرف رشاد يُعيد لزعامة الأغلبية البرلمانية رونقها من جديد

قاد مبادرة التبرع بنصف مكافأة الأعضاء لدعم صندوق أسر الشهداء

· طرح ضرورة العدالة الضريبية بحذف إعفاء النواب ..ودعم ضوابط سفر الأعضاء للخارج

· واجه محاولات المعارضة الجنجورية..وأصر علي تطبيق اللائحة علي عبد العليم داود

· رفض استغلال ملف حقوق الإنسان ضد مصر..وحمل وزير الخارجية مسؤولية إخطار الكونجرس بالتوقف عن ذلك

· واجه وزير الدولة للإعلام بمخالفة القانون وتراجع دور الإعلام المصري

· حافظ علي هيبة المجلس بمواجهة بكري بشأن تصريحات عبد العال...ودافع عن حق المعارضة في الحديث بالقاعة

· واجه وزير الإسكان بإشكاليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف بسبب التعينات المخلة

· واجه وزير المالية بكثرة التعديلات التشريعية علي القانون الواحد

· واجه وزير الشباب بإشكاليات المنظومة الرياضية وتعميق ثقافة الاستثمار الرياضي

· طالب رئيس الوزراء بضبط حركة التشريع في مصر بمشاركة اللجان النوعية بمناقشات القوانين قبل عرضها علي الحكومة

· دعم جهود الرقابة البرلمانية علي الحكومة بعد التقصير والملاحظات علي برنامج يوليو 2018

تعطشت الحياة النيابية طوال الفترة الماضية لوجود زعيم أغلبية برلمانية يحقق المعادلة الصعبة ذات المسؤولية من ناحية دعم الوطن والمواطن علي خط سواء، يضع نصب عينيه مصلحة الدولة العليا وأهدافها التى تعود علي المواطن بالنفع، ومصلحة المواطن فى الشارع الذي ينتخب نوابه تحت القبة من أجل تحقيق تطلعاته وأهدافه أيضا التى تستهدف تسير حياته اليومية والتغلب علي الإشكاليات التى تعجز الحكومة ووزرائهاعلي تنفيذها.

ثورة 30 يونيو وحياة مصر النيابية

بنجاح ثورة 30 يونيو في 2013 التى شارك فيها جميع أطياف المجتمع لإزاحة حكم تنظيم الإخوان الإرهابي، حيث الجماعة التى كانت تريد أن تودي بالدولة المصرية لنفق مظلم كما حدث في العديد من دول المنطقة، كانت الأحلام والرؤي لدي المواطن المصري كبيرة وخاصة علي السلطة التشريعية التى هي في المقام الأول والأخير المعبر الرئيسي عن صوت كل مواطن مصري، ومن ثم جاء برلمان 2015 وسعي نوابه بكل جدية نحو تحقيق تطلعات الوطن وأهدافه وغلب علي أداءه الجانب التشريعي خاصة أنه جاء بعد دستور كان في حاجة لترجمه نصوص لمواد تشريعية وقانونية، ونجح في ذلك ولكن تكونت صورة ذهنية لدي المواطن عنه أنه لم يدافع عن تطلعات المواطن بالشكل المطلوب، وإن كانت هذه الجزئية تخضع لنقاش وأخذ ورد، ولكن للمواطن النتائج علي الأرض.

برلمان 2015 بما له وبما عليه

انتهي الفصل التشريعي الأول بما له وبما عليه، ولكن مع تجديد الدماء من خلال انتخابات نزيهة وشفافة نجح حزب مستقبل وطن في الحصول علي أغلبية المجلس، ومن ثم أصبح للبرلمان شكل ولون مختلف وقيادات مختلفة تدرك قيمة العمل النيابي ومعادلته الصعبة التى توازن بين دعمها للدولة المصرية ورقابتها علي نظامه السياسي من ناحية ومن ناحية أخري تطلعات وأهداف المواطن، ومن ثم أصبحنا أمام تشكيل مختلف لمجلس النواب منذ يوم 21 يناير 2021بأغلبية حزبية لحزب مستقبل وطن، يتواجد في الشارع منذ اليوم الأول من نشأته ويضع الوطن والمواطن نصب عينيه.

زعيم أغلبية مختلف

قد تكون هذه الكلمات التى تم استعراضها في مقدمة هذا الموضوع ليست ظاهرة للبعض، ولكنها الحقيقه، حيث واقع الحياة البرلمانية في مصر وخاصة علي مستوي مجلس النواب أصبح مختلف والدليل ما يتابعه الشعب المصري من تحركات للأغلبية النيابية وعلي رأسها النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية الذي يعبر عن أكثر من 300 نائب في المجلس وذلك منذ اليوم الأول لانطلاقة الفصل التشريعي الثاني.

رؤية الأغلبية المختلفة

منذ الجلسة الإجرائية للفصل التشريعي الثاني كانت رؤية الأغلبية في اختيار هيئة مكتب مختلفه للمجلس منوط بها إدارة المجلس برؤي مختلفة تتغلب علي إشكاليات الصورة الذهنية التى تكونت عن هيئة مكتب مجلس النواب الماضي برئاسة د. علي عبد العال، ومن ثم أصبحنا أمام هيئة مكتب مجلس برئاسة أحد رؤساء المحكمة الدستورية العليا والمشهود لهم بالكفاءة وهو ما أثبتته مناقشات الشهر الأول من مجلس النواب، حيث طريقة وأداء مختلف ومتنوع، وملتزم بنصوص الدستور والقانون ولا يخالفه وهو جالس أعلي المنصة في وقت كان في السابق يحتكر من يجلس علي ذات الكرسي الحديث الدستوري مع شروعه في إبداء رأيه في بعض الموضوعات التى تطرح رغم مخالفه ذلك للستور واللائحة الذي يحتكر الحديث بشأنها.

زعيم الأغلبية الشاب

مع انطلاقة الأعمال أيضا توافق مستقبل وطن علي رئيس هيئته البرلمانية وهو النائب أشرف رشاد، والذي يدرك أهمية وصلاحيات هذا المنصب بشكل دقيق، مع إدراكه لهذه المسؤولية الكبيرة، وأنها تعاونية وتكاملية مع باقي الأحزاب فى القاعه، وليست اسئثار برأي من عدمه، ومن ثم كانت تحركاته مباشرة وواضحة لما هو في صالح الوطن والمواطن وبما يصب في صالح الحياة النيابية المصرية.

نهاية عصر المعارضة الحنجورية

أولي قرارات مجلس النواب، من خلال لجنته العامة كان استدعاء حكومة المهندس مصطفي مدبولي لمراجعتها فيما تم رصده من ملاحظات وتقصير في برنامجها، وبلاشك فهذا قرار لم يكن يتم إلا بدعم وتأييد من الأغلبية وإن كان في الأغلب هو رؤيتها، لما حدث في الفصل التشريعي الأول من تقصير كبير بشأن الدور الرقابي لمجلس النواب، ومن ثم واصل المجلس جلساته علي مدار أكثر من 6 أسابيع في الاستماع لبيانات رئيس الوزراء وعدد لا يقل عن 28 وزير ومواجهتهم بكافة صور التقصير التى يرصدها النواب بشكل يومي بكافة الدوائر والموضوعات العامة بمختلف المجالات التى تدخل في سياق عملهم.

حضور زعيم الأغلبية الدائم

زعيم الأغلبية دائما حاضر في كل ما يتم من مناقشات تخص موضوعات ما يتم النقاش حوله، وأيضا حاضر فيما هو أكبر خاصة علي مستوي محاولات البعض إعادة أفكار كانت تحدث في الماضي بشأن الصوت العالي وتوجيه الاتهامات جزافا سواء علي حزب الأغلبية أو آخرين، وكان مشهد خروج النائب محمد عبد العليم داود عن النص في أكثر من جلسه دليل علي ذلك، حيث تم مواجهته باللائحة والتأكيد علي أن تصرفات الماضي ذات الصوت العالي والمعارضة الغير منطقية لا مكان لها، وهو الأمر الذي تحدث بشأن الرئيس السيسي مؤخرا بأن المعارضة مقبولة دائما ولكن من أشخاص تدرك ما تقول وتفهمه.

الرؤي المختلفة لزعيم الأغلبية

الحضور أيضا كان بالمداخلات والرؤي المختلفة لزعيم الأغلبية، حيث مشاركته مؤخرا في اجتماع رئيس مجلس الوزراء برؤساء اللجان النوعية، وتأكيده أهمية طرح مشروعات القوانين أمام اللجان النوعية المختصة بحضور الوزير المعني بالموضوع، قبل عرضها للنقاش في مجلس الوزراء، وهو ما رحب به رئيس الوزراء وكلّف وزير شئون المجالس النيابية بمتابعة تنفيذ هذا المقترح.

دعم صندوق الشهداء

قبل هذا المقترح بساعات كان أمام طرح أخر بأن أعلن التبرع بنصف المكافأة الشهرية للنواب لصالح صندوق دعم الشهداء، أثناء أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون صندوق دعم شهداء الحرب والعمليات الإرهابية وأسرهم: قائلا:" هذا أقل ما نقدمه عرفانا لهؤلاء الشهداء على ما قدموه لصالح هذا الوطن"، وتوافقت الأحزاب علي طرحه وأقر المجلس ذلك مؤكدا أن شهداء الوطن قدموا كل غالي ونفيس من أجل رفعة هذا الوطن.

انتقادات للحكومة لكثرة التعديلات

بذات الجلسة كانت له رؤية مختلفة للحكومة حيث وجه انتقادات لكثرة التعديلات التى تتقدم بها وزارة المالية على القانون الواحد، إبان مناقشة قانون إعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم، وقال "لا نمانع من التعديلات التشريعية ما دامت فى مصلحة البلد" ولكن كثرة التشريعات علي ذات القانون الواحد تمثل إشكالية.

ضوابط سفر الأعضاء

قبل هذه الجلسة بيوم كان تأييده لنص المادة 234، بلائحة مجلس الشيوخ، ووردود مايفيد فيها بأنه من حق رئيس المجلس الاعتراض على رغبة النائب في السفر لإحدى الدول، وخاصة في ضوء مناقشات الأعضاء أن النص مخالف للدستور مؤكدا هناك تحميل للنص مالايتحمله من القيل والقال، اعتراض رئيس المجلس على سفر أحد الأعضاء عمل تنظيمي بحت، وأنه في أي من أنواع الرحلات لسفر النواب للعلاج أو العمل أو غيره، ما الداعي لافتراض أن رئيس المجلس سيرفض ذلك، هذه تخوفات في غير محلها، وهناك بعض الأحزاب السياسية لوائحها تنظم سفر الأعضاء، ولابد من إخطار رئيس الحزب وهو أمر متعارف عليه، نحن لانعمل بدعة جديدة في القوانين، هذا مايجب أن يكون، ولاوجود لما يقيد حرية انتقال النائب.

زعيم الأغلبية ومساواة الضرائب علي الجميع

بجانب ذلك أيضا كان له طرح إلغاء حذف الإعفاء المقرر علي ما يتقاضاه النواب من ضرائب، حيث تم صياغة هذه المادة من جديد مع وعده بأن يتم تقديم تعديل من الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بتطبيق ذات المفهوم علي نواب البرلمان، وهو ما لاقي تقدير واسع من الشارع المصري .

زعيم الأغلبية وهيبة المجلس

تحرك أيضا للحفاظ علي هيبة المجلس بعد حديث النائب مصطفي بكري بشأن إزاحة مستقبل وطن للدكتور علي عبد العال من رئاسة المجلس، بتأكيده علي أن: ما حدث بين الحزب والدكتور علي عبد العال، كان بسبب الاعتراض على مخالفته للائحة في إدلاءه برأيه من على المنصة وهو أمر غير مقبول، متابعا: كما كان يحتكر علي عبد العال الدستورية لنفسه، على الرغم من أنه رجل دستوري، والانتخابات البرلمانية 2020 تمت بكل حرية والمجلس لا يدار من الخارج كما يروج بكري.

هيبة مستقبل وطن

رد على أحد النواب اللذين ألمحوا إلى سيطرة حزب الأغلبية على المداخلات والتعليقات تحت القبة في تعليقات الحكومة قائلا:"لي مداخلة بمثابة عتاب لأحد الزملاء وليس شكوى، النائب ذهب إلى أن مستقبل وطن يأخذ أكثر من حقه فى المداخلات والتعقيبات، رغم أن مستقبل وطن احتفظ بـ 32% من المداخلات مع جلسات الحكومة، أحترمنا وأرتضينا إعطاء الفرص للمعارضة قبل الأغلبية...والنائب المحترم تحدث 6 مرات في بيانات الوزراء، وهو مالم يتاح لأكثر من 280 نائب من مستقبل وطن، وأن الأغلبية ستتعاون دوما لإرساء قواعد الحديث داخل القاعة، ونرحب بالمعارضة قبل الأغلبية.

دعم جهود التحول الرقمي وزعيم الأغلبية

بجلسة وزير الاتصالات، قال: نرى في قطاعات الوزارة طفرة يومية، وإنجاز حقيقي على الأرض، وملاحظات النواب نحن على يقين أنك تعمل على حلها

زعيم الأغلبية ومحاربة الفساد

أثار بجلسة وزير الإسكان واقعة تعيين 76 عاملا بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدون مراعاة للقانون، مشيرا إلى أن المفارقة الغريبة أن 17 من هؤلاء العاملين من عائلة أحد النواب، متابعا: هذه الكارثة منتشرة في كل أفرع الشركة على مستوى الجمهورية.

زعيم الأغلبية وانتقاد وزير المالية

بجلسة وزير المالية انتقد النائب تعدد إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضريبة على الدخل، فى فترة ثلاث سنوات، قائلا،: " أرى أن هناك أزمة لدى وزراة المالية فى التشريعات"ن متابعا، من غير المنطقى ان تجرى نحو تسع تعديلات على قانون الضريبة على الدخل، فى فترة الثلاث السنوات الأخيرة. كما تساءل المهندس أشرف رشاد، عن المعيار الذى تتبعه مصلحة الضرائب أو وزارة المالية، بشأن تطبيق إجراءات مشددة أو إعفاء مع بعض الممولين، مطالبا وزير المالية ببيان واضح عن المعايير التى يتم تطبيقها حيال الممولين وأسباب التشديد وأسباب الإعفاءات.

زعيم الأغلبية وملف حقوق الإنسان

بجلسة وزير الخارجية قال مصر لها تاريخ في دول العالم أجمع، وهناك ملاحظة مهمة ورسالة يجب توجيهها من خلال مجلس النواب، والوزير سامح شكري هو المنوط بهذا الملف والتعبير عنه للخارج نيابة عنا كنواب، كل يوم نجد بعض الرسائل من أعضاء المجالس النيابية في الدول الأخرى، والكونجرس على سبيل التحديد، تتعلق بتدخلات في الشان المصري، فلم يعد مقبول المتاجرة ببعض المصطلحات السياسية كالاعتقال وغيره.

واستطرد: هذه نقطة تتعلق بالشأن الداخلي بشكل بحت، فليهتموا بشؤونهم، ورأينا ماحدث في الولايات المتحدة، وهو كفيل أن يصلحوا من شؤون بلادهم، ومن الطبيعي أن أعضاء مجلس النواب أن لهم الحق الأصيل في التحدث في قضاياهم الداخلية لا الاهتمام بشؤون دول أخرى وشدد: لايوجد عندنا هذا المصطلح من الأساس، فالمعتقل السياسي للمتاجرة في البيانات فقط، وهي كلمة مرفوضة.

وتابع: لدينا مؤسسة عريقة إسمها القضاء المصري، تضرب بجذورها في التاريخ، فوق مستويات الشبهات، ولديها القدرة على تحقيق العدالة، وتخضعه للإجراءات القانونية، والكل له حرية الدفاع عن نفسه في كافة مراحل التحقيق بنزاهة تامة وواصل: لم يعد مقبولا بعد كل مابات يحدث في مصر من إنجازات وحرية سياسية وديمقراطية وتمثيل لكافة التيارات السياسية، أن يتشدق علينا البعض بألفاظ لاوجود لها على أرض الواقع، وكلامي تحديدا لأعضاء الكونجرس وكافة الأعضاء اللذين يحاولون التدخل في شؤونا.

زعيم الأغلبية وسفراء مصر بالخارج

بجلسة وزيرة الهجرة وجه سؤالا لوزيرة الهجرة حول دور سفراء مصر بالخارج من العلماء واللاعبين والفنانين في الدعايا للإنجازات المصرية ودور الدولة في محاربة الإرهاب وتسائل أشرف رشاد: لماذا لا يكون هناك لوبي في كل دولة من أبناء مصر واستخدامهم دعائيا لصالح مصر؟، مشددا على ضرورة الاستخدام الدبلوماسي للمصريين بالخارج لشرح الواقع والإنجازات ودور الدولة في مكافحة الإرهاب وقال النائب: نشعر أن الواقع المصري غير موجود في الخارج، مشيرا إلى أن ذلك يدفع منظمات عالمية ومؤسسات مأجورة للعمل على إصدار بيانات ضد مصر.

زعيم الأغلبية ووزير الشباب

خاطب وزير الشباب بقوله : أحذر من 3 أمور هم بمثابة أزمة ومشكلة وكارثة، وهو ماورد خلال مداخلته الكلامية في حضور الوزير الدكتور أشرف صبحي، موضحاأنه فيما يخص الأزمة وهي مسألة ستزول حتما، هو القلق بخصوص نادي الزمالك ومصيره، وأشار رشاد في حديثه للوزير: هل أنت مطمئن لما يدور في نادي الزمالك، لو كان ردك نعم فأنا أثق في حكمك تماما، وأعلم أنك تميل تشجيعا لنادي الزمالك، وأعلم أنك حريص عليه، أما المشكلة الدائمة، فهي "منظومة الشباب المصرية"، فخلال رئاستي للجنة تعاونت مع كعلى مدار عامين، وأرى أنه ليس لدينا منظومة في الشباب من الأساس، حيث مراكز شباب متهالكة، وبعضها مغلق منذ سنوات، والآخر تم سرقته ونهبه.

وتابع رئيس الأغلبية: ضمن تلك المنظومة، فهناك الاتحاد العام للكشافة، هذا الاتحاد يتم سحب أراضيه بحجة الاستثمار، وحينما كنت رئيسا للجنة الشباب كنت استيقظ يوميا على خبر أن أحد المحافظين "اقتحم باللودر" مركز شباب وسحب أراضية، وهناك رسالة يجب أن تصل للجميع: الاستثمار في الشباب ليس اقتصادي فقط، ليس لدي مشكلة مع الاستثمار، لكن فكرة العمل في جزر منعزلة كما يفعل المحافظين في مراكز الشباب وأخذ بغير حق من الشباب بدعوى الاستثمار، مشكلة كبرى.

أما بخصوص الكارثة، فهو متعلق القانون سئ السمعة، قانون 17 لسنة 2017، وهو قانون الرياضة، فكل مرة كنت تمهلنا ولم تتقدم بمشروع قانون للرياضة، ما نما إلي علمي أن هناك حسابات للاتحاد الدولي، من الممكن أن نقتدي بالكثير من الدول، فلايصلح أن ممثلي الاتحادات الرياضية يكونوا سلطة رابعة.

زعيم الأغلبية ووزير الإعلام

قال أنه ليس من صلاحية رئيس مجلس الوزراء أن يصدر أي قرار مخالف للقانون وذلك رده على تقعيب أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بشأن الجمع بين وزارة الدولة للإعلام ورئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب وقال أشرف رشاد: إن كان أجبر الوزير على هذا القرار من أجل مهمة وطنية، فإن الظروف قد تغيرت، قائلا: أما إن كان القرار صدر بالخطأ فيجب أن يلغى فورا، وان يتم رد كافة المبالغ التي تم تقاضها خلال تلك الفترة ومنذ أن كان نائبا في مجلس النواب الماضي.