كارمن سليمان تشكر حسين الجسمي لاستضافته لها ولزوجها بمنزله

وجهت المطربة كارمن سليمان، الشكر للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، على استضافته لها ولزوجها الملحن مصطفى جاد في منزلة، معبرة عن سعادتها بتلك الصحبة التي اضفت الكثير من البهجة عليهم.

كارمن سليمان تنشر صورها بصحبة زوجها من منزل حسين الجسمي

ونشرت سليمان صور لها مع زوجها والجسمي من داخل منزل الأخير، وذلك عبر حساباتها المختلفة بمنصات السوشيال ميديا، وعلقت عليها:"شكرًا يا غالي على العزومة الجميلة اتبسطنا جدا اننا شفناك و ربنا يديم الصداقة و المحبة بيننا دايمًا".

يذكر أن كارمن سليمان طرحت أغنية جديدة بأسم "الذكرى الشتوية" في 28 يناير الماضي، وحققت حوالي 700 ألف مشاهدة بعد طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب".

كلمات أغنية الذكرى الشتوية لكارمن سليمان

ونشرت وقتها سليمان عبر صفحتها بإنستجرام مقطع من الفيديو كليب الخاص بالأغنية وعلقت عليه بجزء من كلمات الغنية التي تقول: "في ميعاد الجرح السنوي و الذكرى الشتوية .. بخرج من تأثير قصتنا وعلاقتنا الوهمية .. وخناقاتنا الكتير وتليفونات بليل ووداعنا الأخير والصدمة القوية..لو بشرب حاجة في أي مكان شفايفي بتشكي للفنجان..عشان بيحس أكتر منك بيا..وأمسح دموعي وأقولي بلاش وأداري عيني بالمكياچ ولا يمسح دمعي غيرك يا إيديا".

و"الذكرى الشتوية" من كلمات باسم عادل، وألحان تامر علي، وتوزيع ومكس وماستر يحيى يوسف، تسجيل صوت ماهر صلاح، وإخراج "الفيديو كليب" مصطفى جاد.

أغنية الحساس لحسين الجسمي

وعلى صعيد أخر كانت أخر الأغاني التي طرحها حسين الجسمي أغنية بعنوان "الحساس" والمعتمدة على حوار يدور بينه وبين قلبه، وهى من كلمات الشاعر أحمد الصانع، ومن توزيع ومكساج وماستر حسام كامل، ومن ألحانه ورؤيته الموسيقية.