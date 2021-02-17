صلاح أبو هميلة: البرلمان فعل دوره الرقابى بقوة.. ومشروع تطوير الريف إنجاز كبير "فيديو"

النائب محمد صلاح أبو هميلة يثنى على البداية القوية للبرلمان

وأشاد النائب محمد صلاح أبو هميلة، بالبداية الرقابية لمجلس النواب، من خلال استدعاء رئيس مجلس النواب، المستشار حنفى الجبالى، للحكومة لإلقاء بياناتها أمام النواب للوقوف على مدى تنفيذ البرنامج الحكومى فى الفترة من 2018 إلى 2020، ممثلة فى رئيس الوزراء والوزراء فى إطار تفعيل الدور الرقابى للمجلس.

وقال عضو مجلس النواب، محمد صلاح أبو هميلة، إن الجلسات العامة شهدت زخمًا كبيرًا خلال إلقاء الوزراء لبيانتهم على النواب، حيث أشاد عددًا من النواب بأداء بعض الوزرات وتوجيه انتقادات لوزرات أخرى، لم يكن أداؤها بالشكل المرجو رؤيته منها، وخاصة وزارة الثقافة، فهناك عددًا من قصور الثقافة غير مستغلة، إضافة إلى توجيه انتقاد لوزارة التنمية المحلية، لعدم تنفيذ قانون 144 لعام 2017 الخاص، بمعالجة التعدى على أملاك الدولة حتى الآن.

كما لفت النائب صلاح أبو هميلةـ إلى إستمرار الدور الرقابى للمجلس على الحكومة فى الفترة القادمة، وأنه ليس مقصورًا على بداية لمجلس أو الجلسات العامة مؤكدا على دور اللجان النوعية فى تفعيل الدور الرقابى من خلال حضور الوزرء للجان لمناقشة بيانتهم التى قدموها ، او استخدام النواب للأدوات الرقابية من خلال طلبات الإحاطة أو الأسئلة أو الإقتراح برغبة.

وجه أبو هميلة رسالة طمئنة إلى المواطنين أن المجلس النيابى سيقوم بدوره الرقابى على اكمل وجه ن كما توجه بالشكر لرئيس الجمهورية على إطلاق مبادرة تطوير الريف المصرى ،والإهتمام بالقرى الفقيرة وتوفير الخدمات والرعاية للمواطنين بما يؤهلهم لعيش حياة كريمة.