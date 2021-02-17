ابن يقتل والده والسبب المسيخ الدجال.."القصة الكاملة"

شرع شاب في قتل والده بعدما تدهورت حالته النفسيه، وبدأت الهلاوس تسيطر عليه، وبالفعل تخلص من والده وذبحه بالسكين ليتخلص من المسيخ الدجال حسبما جاءت أقواله المريبة.
شاب يذبح والده في الخانكةعاش الشاب "ع" الذي يبلغ من العمر ـ30 عامًا مع أبيه وأخيه بمدينة الخانكة، لتتبدل أحواله بشكل مفاجىء ليلاحظ ذلك شقيقه الأصغر الذي يبلغ 21 عامًا، حيث أصبح يدعي أن أباه هو المسيخ الدجال، يقول كلمات غير مفهومة.
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم عقب طعن والده وذبحه وجلس في حجرته ماسكا السكين، ولم يخرج منها حتى حضرت الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض عليه قبل محاولاته قتل نفسه، وسط تواجد الجيران الذين منعوه من الهرب، اذ جرى اصطحابه إلى قسم شرطة الخانكة.
أقوال المتهم بقتل والده
قرر أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتوقيع الكشف الطبي النفسي عليه لبيان مدى سلامة قواه العقلية، وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفى عقب ورود تقرير الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال جيران المتوفى.
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