شكري نجيب يسجل هدف التعادل للإسماعيلي أمام الزمالك (فيديو)

سجل شكري نجيب ، لاعب الإسماعيلي، الهدف الأول لفريقه في مرمي الزمالك وهدف التعادل، في المباراة التي تقام بين الفريقين علي استاد القاهرة ضمن منافسات الدوري المصري.

وألغي محمود البنا هدفا للزمالك بعد أن أضاف سيف الدين الجزيري ، لاعب الزمالك، الهدف الثاني لفريقه في مرمي الإسماعيلي، في المباراة التي تقام بين الفريقين علي استاد القاهرة ضمن منافسات الدوري المصري.

وأحرز يوسف " اوباما" ، لاعب الزمالك، الهدف الأول لفريقه في مرمي الإسماعيلي، في المباراة التي تقام بين الفريقين علي استاد القاهرة ضمن منافسات الدوري المصري.

وأنطلقت صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم ، الثلاثاء، علي استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري المصري الممتاز، وتبث قنوات ontime sport أحداث المباراة بين الفريقين بتعليق صوتي للمعلق مدحت شلبي وحاتم بطيشة علي القنوات الصوتية المختلفة.

وأعلن جيمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، للتشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة اليوم أمام الإسماعيلي :

حراسة المرمي: أبو جبل

خط الدفاع: محمود "الونش" - محمود علاء – أحمد ابو الفتوح – حازم إمام.

خط الوسط : طارق حامد - يوسف "اوباما" – إمام عاشور .

خط الهجوم:أحمد سيد "زيزو" – سيف الدين الجزيري – محمود عبدالرازق شيكابالا.

ويجلس علي دكة الزمالك لمواجهة الدروايش :

محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عبدالغني ،عبدالله جمعة ، فرجاني ساسي ، محمد أشرف "روقا" ، أشرف بن شرقي ، حميد أحداد ، مروان حمدي ، أسامة فيصل.

بينما أعلن المدير الفني للدروايش عن تشكيلة مباراة الزمالك وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: عبدالله جمعة - أحمد كاستيلو - مروان صحراوي - حسين السيد.

خط الوسط: محمد صادق - محمد حسن - محمد عادل- محمد الشامي.

الهجوم: بنسون شيلونجو - شكري نجيب.

ويجلس علي دكة بدلاء الدروايش لمواجهة الزمالك:

محمد صبحي، نادر رمضان، فخر الدين بن يوسف، أري بابل، زياد طارق، محمد هاشم، عماد حمدي، رضوان شريفي، عمر الوحش.