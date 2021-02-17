هالة كمال: الزيادة السكانية تؤثر بالسلب على معدلات التنمية.. والقيادة السياسية تولى اهتمام بالأمر

صرحت النائبة هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، وأمين المرأة بالقاهرة عن حزب مستقبل وطن، قائلة:" هناك مشكلة كبيرة تتمثل فى الزيادة السكانية، مما يؤثر على التنمية والمشاريع الكبرى، التى تنفذها الدولة".

هالة كمال: الزيادة السكانية تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية

وتابع عضو مجلس الشيوخ، هالة كمال:" أزمة الزيادة السكانية تحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس السيسي، بسبب تأثيره المباشر على عملية التنمية التى تسعى الدولة إلى تحققيها.

واستكملت عضو مجلس الشيوخ، هالة كمال:" المشكلة السكانية تؤثر على كل مناحى الحياة، من تعليم صحة وفرص للعمل، وهذا يمثل عبئًا على الدولة، وينعكس بالسلب على معدلات الإنتاج".

كما أشارت عضو مجلس الشيوخ، هالة كمال، إلى ضرورة توجيه المواطن وتوعيته فى شأن الزيادة السكانية، فالأسرة الصغيرة هى الحل لضمان حياة كريمة لكل أبناء المجتمع، فلابد من ومجود حلول عاجلة إلى تلك الأزمة التى تعانى منها مصر".