اتحاد الكرة يصدر قرارا بشأن انتخابات هاني أبو ريدة في الفيفا



قررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل وفد من أعضاء اللجنة الثلاثة لتمثيل مصر في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي المقرر اقامتها بالمغرب يوم 12 مارس المقبل وتتضمن انتخابات مجلس الفيفا المرشح لها المهندس هاني أبو ريدة.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم برئاسة أحمد مجاهد تكليف محمد الشواربي عضو اللجنة بالإشراف على إدارتي المسابقات وشئون اللاعبين، وتكليف أحمد حسام عوض عضو اللجنة بالإشراف على العقود التي يبرمها الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية.

كما قررت اللجنة المكلفة باعتماد الهيكل الإداري للاتحاد وإعادة هيكلة الإدارة الفنية واستمرار وليد العطار قائما بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد.

في حين قررت اللجنة تشكيل وفد من أعضاء اللجنة الثلاثة لتمثيل مصر في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي المقرر اقامتها بالمغرب يوم 12 مارس المقبل، وتتضمن انتخابات مجلس الفيفا المرشح لها المهندس هاني أبو ريدة.

كما أحالت اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد الخطاب الوارد من وزارة الشباب والرياضة للإدارة القانونية للاتحاد لدراسته والعرض على اللجنة.

وتم تحديد يوم السبت الموافق 27 فبراير الحالي لتكريم السادة النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أبناء الوسط الرياضي.

وقرر اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماع اليوم برئاسة أحمد مجاهد اعتبار جلستها ممتدة إلى يوم الأحد المقبل الموافق 21 من فبراير.

في حين عقد المهندس أحمد مجاهد - المكلف برئاسة اللجنة التي تدير شؤون اتحاد الكرة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" – مؤتمرا صحفيا صباح يوم الأثنين الماضي الموافق 15 فبراير، كشف فيه العديد من الأمور والقرارات التي اتخذتها اللجنة الثلاثية منذ توليها المسئولية خلف للجنة عمرو الجنايني.

وقال أحمد مجاهد: "تقبلنا النقد في الفترة الماضية، ونتفهم رسائل وسائل الإعلام، كان لابد من العمل السريع في اتحاد الكرة ومن الطبيعي ان يكون هناك آثار جانبية".

وتابع: "أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي سيكون لهما شأن كبير في الإدارة الرياضية محليا وأفريقيا ودوليا".

وعن ما أذيع في وسائل الإعلام المصرية عن نية مبيتة لإلغاء تقنية الفار، قال مجاهد: " لم يكن هناك اي نية لإلغاء تقنية الفيديو، وما أثير عن ذلك غير صحيح".

وتابع: " الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو طالبت بمستحقات مالية، وعند الصرف لم يكن هناك عقد يتم الصرف وفقا له، وعقدنا جلسات مع الشركة لتصحيح المشروع".



وأكمل: " عقدنا جلسة مع الشركة الأم، وأبدوا تفهمهم لعدم الالتزام بما جاء في العقد، ووعدوا بتصحيح المشروع، والشركة كانت حريصة على استكمال ودعم مشروع تقنية الفيديو، حرصا على شكلها العام".