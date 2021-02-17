الزمالك يخطف الفوز والإسماعيلي يتألق في قمة "أولاد العم" بالدوري

انتهت صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة التي جمعت بين الزمالك والإسماعيلي بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 2-1، في مباراة ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021.



موقع دوت الخليج الإخباري



الشوط الأول:

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بالرغم من وصول الزمالك في أكثر من كرة خطيرة وظهوره بشكل أفضل بكثير من الزمالك، الذي كان خارج نطاق الخدمة تماما لدرجة لم تظهر محمد فوزي حارس الإسماعيلي في أي اختبار حقيقي.

وفي الدقيقة الثامنة والعشرين شهدت المباراة هدف ضائع من النادي الإسماعيلي، بعد كرة قطعت من محمد أبو جبل حارس الزمالك بغرابة شديدة، ومن ثم سددها محمد الشامي من على حدود منطقة الجزاء من فوق حارس الزمالك مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة السابعة والأربعين لعبت كرة مقوسة رائعة من عبد الله جمعة على رأس شيلونجو سددها رائعة ارتطمت بالقائم الأيمن الذي حرم الإسماعيلي من هدف مؤكد.





أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي

الشوط الثاني:

شهدت بداية الشوط الثاني استحواذ للكرة من جانب الزمالك وضغط أسفر عن الهدف الأول في الدقيقة الثانية والخمسين بعد كرة عرضية رائعة من زيزو من مخالفة من خارج منطقة الجزاء سددها محمود علاء لكن تصدى لها حارس المرمى، وارتدت إلى أوباما سددها في الشباك .

لم يأبى لاعبي الدراويش الخروج بهزيمة بعد الأداء الرائع الذي قدموه فسجلوا هدف التعادل في الدقيقة الثالثة والستين بعد هجوم مرتد لصالح الإسماعيلي، ومن ثم تمريرة رائعة من شيلونجو إلى شكري نجيب يسار منطقة الجزاء سددها من يسار منطقة الجزاء وسكنت الكرة الشباك.

لكن في الدقيقة التاسعة والثمانين أنقذ فرجاني ساسي الزمالك بتسديدة رائعة في الدقيقة التاسعة والثمانين تسكن أعلى الزاوية اليسرى لحارس الإسماعيلي محمد فوزي لتنتهي المباراة بفوز الفارس الأبيض على الدراويش.

وبتلك النتيجة يحتفظ الزمالك بالصدارة سبعة وعشرين نقطة، بينما ظل الإسماعيلي هو الآخر في مركزه السابع عشر برصيد تسع نقاط.

لعب نادي الزمالك تلك المباراة بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود علاء، محمود الونش، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما.

خط الهجوم: شيكابالا، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو.

على الجانب الآخر الإسماعيلي بدأ تلك المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمي: محمد فوزي.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، مروان الصحراوي، أحمد كاستيلو، حسين السيد.

خط الوسط: محمد صادق، محمد عادل، محمد حسن، محمد الشامي.

خط الهجوم: شكري نجيب، بنسون شيلونجو.