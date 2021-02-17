السودان تحذر إثيوبيا من خطورة ملء السد بلا اتفاق قانوني

سد النهضة-أرشيفية
سد النهضة لا يزال يؤرق مصر والسودان نتيجة عدم تفاعل إثيوبيا مع البلدين حول وضع اتفاق قانوني ملزم، بعدم ملء السد إلا باتفاق يرضي جميع الأطراف ولا يشكل خطر على البلاد المجاورة.
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دوت الخليج الاخباري تنشر تحذير السودان لإثيوبيا من ملء السد بالمرحلة الثانية
وحذرت وزارة الخارجية السودانية اليوم الأربعاء الموافق 17 فبراير 2021، من خطورة ملء سد النهضة بلا اتفاق قانوني ملزم.
الخارجية السودانية تنفي ادعاءات إثيوبيا بتوغل الجيش السوداني في أراضيها
وفي نفس السياق قالت الخارجية السودانية، بحسب ما نقلته قناة العربية الإخبارية: " لا يمكن تأجيل وضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا" ، نافية بشدة ادعاءات دولة إثيوبيا بتوغل الجيش السوداني في أراضيها.
وكانت الخارجية السودانية أعلنت اليوم، استدعاء سفيرها في إثيوبيا للتشاور بشأن أزمة الحدود، حيث تشهد المنطقة الحدودية بين البلدين توترا متصاعدا، أسفر عن مقتل العشرات من الجانبين.
جامعة الدول العربية تؤكد وقفها مع السودان
دعت جامعة الدول العربية إلى تهدئة الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية، مؤكدة وقوفها مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادته على أراضيه، وبسط سلطته وإدارته عليها.
وأعلن مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان، عن التزام الجامعة الكامل والثابت بسيادة ووحدة أراضي دولها الأعضاء، مشددًا في هذا الصدد على وقوف الجامعة مع السودان، داعية إلى الارتكاز على الحوار لمعالجة هذا الموقف في أقرب فرصة تأسيسًا على الرغبة المعلنة للدولتين في حله بالطرق السلمية وبشكل يحترم سيادة السودان على كامل أراضيه ويعيد علاقات التعاون وجسور حسن الجوار بين الجانبين.
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