السودان تحذر إثيوبيا من خطورة ملء السد بلا اتفاق قانوني

سد النهضة لا يزال يؤرق مصر والسودان نتيجة عدم تفاعل إثيوبيا مع البلدين حول وضع اتفاق قانوني ملزم، بعدم ملء السد إلا باتفاق يرضي جميع الأطراف ولا يشكل خطر على البلاد المجاورة.



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