ترتيب بطولة الدوري الممتاز بعد قمة الزمالك والإسماعيلي

إنتهت مباراة الزمالك والإسماعيلي في إطار الجولة الــ 13 لبطولة الدوري الممتاز، وفاز الفارس الأبيض "2/1"، سجل هدفي الزمالك يوسف أوباما، وفرجاني ساسي، بينما سجل شكري نجيب هدف الإسماعيلي الوحيد.

موقع دوت الخليج الإخباري

وبعد هذا الفوز الغالي يرتفع رصيد الزمالك إلي 29 نقطة في صدارة الترتيب منفردا وبفارق 8 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، ويتقدم الزمالك بفارق 3 مباريات عن الأهلي.

ويستمر الإسماعيلي في تقديم النتائج السلبية ويخسر للمرة السادسة هذا الموسم وظل في المركز الــ 17 وقبل الأخير ويمتلك 8 نقاط فقط وخاض 12 مباراة في بطولة الدوري حتي الأن، وتظل مهمة الإسماعيلي قائمة بعد استمرار تواجدة في منطقة الهبوط في إنتظار المباريات القادمة للدراويش.

وأقيمت ثلاث مباريات أخري اليوم في مسابقة بطولة الدوري، ولعب أسوان أمام المقاولون العرب وتمكنأسوان أن يحقق الفوز بهدف نظيف سجله عبد العزيز موسي.

أما ثاني المباريات كانت الإنتاج الحربي أمام غزل المحلة، وتمكن زعيم الفلاحين أن يحقق الفوز بهدف نظيف جاء عن طريق احمد الشيخ عن طريق ركلة جزاء.

أما ثالث المباريات كانت بين سيراميكا كليوباترا والإتحاد السكندري، وأنتهت المباراة بالتعادل الإيجابي "1/1" وتقدم كريم الديب بالهدف الأول لزعيم الثغر بينما سجل شريف دابو هدف التعادل، وأضاع كريم الديب ركلة جزاء لصالح فريق الإتحاد وكانت قبل نهاية المباراة بدقائق معدودة.

وتستكمل مباريات الدوري السبت القادم، حيث يستضيف مصر المقاصة فريق وادي دجلة، أما مباريات يوم الأحد ستقام 3 مباريات، ويلعب الجونة أمام المقاولون العرب، ويستضيف الإسماعيلي فريق إنبي، بينما آخر المباريات ستكون الإتحاد السكندري أمام إنبي، وتختتم المباريات مساء الإثنين ويستضيف سموحة فريق المصري البورسعيدي.

ترتيب بطولة الدوري بعد نهاية مباريات اليوم:-

الزمالك: 29 نقطة من 12 مباراة.

الأهلي: 21 نقطة من 9 مباريات.

المصري البورسعيد: 20 نقطة من 11 مباراة.

سيراميكا كليوباترا: 20 نقطة من 13 مباراة.

مصر المقاصة: 20 نقطة من 13 مباراة.

الجونة: 19 نقطة من 12 مباراة.

بيراميدز: 18 نقطة من 12 مباراة.

إنبي: 17 نقطة من 10 مباريات.

سموحة: 17 نقطة من 12 مباراة.

غزل المحلة: 17 نقطة من 13 مباراة.

الإتحاد السكندري: 15 نقطة من 10 مباريات.

أسوان: 14 نقطة من 12 مباراة.

طلائع الجيش: 12 نقطة من 13 مباراة.

المقاولون العرب: 11 نقطة من 13 مباراة.

البنك الأهلي: 10 نقاط من 13 مباراة.

الإنتاج الحربي: 9 نقاط من 13 مباراة.

الإسماعيلي: 8 نقاط من 12 مباراة.

وادي دجلة: 7 نقاط من 11 مباراة.