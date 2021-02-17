الأنبا دانيال يزور دير يوحنا الحبيب

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا مقار، أسقف الشرقية والعاشر والمشرف على دير القديس مار يوحنا الحبيب، بطريق "مصر - الإسماعيلية"، اليوم الأربعاء، الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر.





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