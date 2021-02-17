جدة - نرمين السيد - وذكرت دار الإفتاء: "اللهم إن لنا جنودًا من أبناء الجيش والشرطة هم أهلنا تركونا فى نعمة الأمن والدفء، لينفردوا فى هذا الليل البارد بحماية البلاد والأعراض، فكن اللهم لهم عونًا وسندًا كما كانوا لنا حفظة وحرسًا، فإن سهرت عيونهم لأجل أن ننام فى أمان، فاكلأهم يا ربنا بعينك التى لا تنام واجزهم عنا خيراً فى الدنيا والآخرة.. اذكروهم من صالح دعائكم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء تدعو لجنود مصر: ينفردوا فى هذا الليل البارد بحماية البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.