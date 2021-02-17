ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى

جدة - نرمين السيد - وقد تقرر سابقاً أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونياً بالمدرسة، للفئات التى تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقى لباقى الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.

كما تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة "من المنزل"، فى آخر كل شهر بداية من شهر مارس، وحتى شهر مايو للصفين الأول والثانى الثانوى، بديلا عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى.