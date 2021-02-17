صور.. محافظ الإسكندرية للنواب: إزالة أى مقهى يعيق رؤية البحر على الكورنيش

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماعه الأول مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، اليوم الأربعاء، لمناقشة أبرز القضايا والمشكلات الأساسية التى يعانى منها الشارع السكندرى.

وقال المحافظ أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء بالتعاون الدائم مع أعضاء مجلس النواب، لحل المشكلات التى تواجه المواطنين بأسرع وقت ممكن.

ولفت إلى ضرورة تعرف النواب على جميع المشروعات الكبرى التى تقام على أرض المحافظة سواء كانت المشروعات القومية، أو المشروعات التي تنفذها المحافظة.

وأضاف الشريف أنه على استعداد تام لعقد اجتماعات دورية مع النواب، للاستماع إلى المشكلات التي تواجه المواطنين من خلالهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

وأوضح المحافظ أنه سيتم إزالة أى كافية يعيق رؤية البحر على الكورنيش بدءا من المنتزه وحتى الأنفوشى بحلول نهاية فبراير الجارى.

وأشار إلى أن تعاقد العديد من الكافيتريات على الكورنيش ستنتهي بحلول مارس المقبل، قائلا:" سنبرم تعاقدات جديدة تضمن حقوق الدولة وتعظم موارد المحافظة وعدم حجب رؤية البحر".

وحول منظومة النظافة بالإسكندرية، قال المحافظ أنه جرى تغيير منظومة النظافة بالكامل ابتداءً من شهر يناير الماضي، مؤكدا أنه يتابع عن كثب نبض الشارع السكندرى.

واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى مطالب ومقترحات أعضاء مجلس النواب والشيوخ بشأن حل كافة المشكلات التي يعانى منها المواطن السكندرى، من بينها مشكلات الأسواق العشوائية والصرف الصحى والطرق.