قمة «ولاد العم».. هدف ساسي القاتل يحسم لقاء الزمالك والإسماعيلي

حسم فريق الزمالك قمة "ولاد العم"، أمام الإسماعيلي، وفاز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، في القمة الكروية التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

تقدم أوباما بهدف للزمالك في الدقيقة 50 بشكل معاكس لسير المباراة وسيطرة الدراويش واقترابهم أكثر من مرة للتسجيل، فيما تعادل شكري نجيب للإسماعيلي في الدقيقة 63 بعد خطأ فادح من حارس الزمالك محمد أبو جبل، قبل أن يقتل البديل فرجاني ساسى المباراة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 89 من زمن اللقاء.

وسجل شيكابالا هدف للزمالك في الدقيقة 56 لكن الحكم محمود البنا رفضه بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بداعى تداخل سيف الجزيري مع محمد فوزي حارس الإسماعيلى واسقاط الكرة من يده.

بهذه النتيجة يتصدر الزمالك قمة جدول الدوري المصري برصيد 29 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى، في المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 12 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر 6 مرات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمي: محمد أبو جبل، ورباعي الدفاع، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، أحمد فتوح، حازم إمام، وفي الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم "أوباما"، أحمد سيد "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا، ومهاجم وحيد هو سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة وفرجاني ساسي ومحمد أشرف "روقا" وأشرف بن شرقي وحميد أحداد ومروان حمدي وأسامة فيصل.

فيما جاء تشكيل الاسماعيلي كالتالي: محمد فوزى في حراسة المرمى، فى الدفاع عبد الله جمعة، مروان صحراوى، أحمد كاستلو، حسين السيد، وفى الوسط محمد صادق، محمد عادل، محمد حسن، محمد الشامي، وفى الهجوم شكرى نجيب، شيلونجو.

الشوط الأول

بدأت المباراة سريعة من الطرفين وتواجد لاعبو الإسماعيلي بشكل مكثف في نصف ملعب الزمالك وطالب الفريق الأصفر بضربة جزاء في الدقيقة السادسة لصالح محمد صادق بعد دفعة من أحمد أبو الفتوح، لكن الحكم لم ينصاع لمطالبهم، وتعرض طارق حامد لإصابة خفيفة في الدقيقة السادسة، وسقط على أرض الملعب لكنه وقف على قدمه مرة أخرى، واستأنف الحكم اللقاء بعدما توقف لثواني معدودة.

رد الزمالك المؤثر والفعال تأخر لمدة 12 دقيقة من بداية اللقاء، فاستغل اندفاعات الدراويش وشكل هجمة منظمة من الجبهة اليسرى عن طريق أبو الفتوح، لكن استبسال لاعبو الإسماعيلي وقفت بالمرصاد للمحاولات البيضاء.

عاود الإسماعيلي الهجوم السريع على دفاعات الزمالك واضاع الثنائي شيلونجو وشكري فرصة التقدم في الدقيقة 14 من زمن المباراة، لكن أخطر هجمات اللقاء جاءت من اقدام سيف الدين الجزيري بالدقيقة 22، والذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس محمد فوزي انبرى لها مبعدا الخطورة عن مرماه ومحافظا على أمال الإسماعيلي في خطف هدف التقدم.

اجمالا كان الإسماعيلي الأكثر خطورة وسيطرة، والأفضل هجوما من الزمالك في أول 30 دقيقة، فيما اكتفى الزمالك بأن يكون رد فعل، مستغلا المساحات الكبيرة خلف ظهيري الدراويش.

ومن خطأ فادح لـ أبو جبل انفرد محمد الشامى بمرمى الزمالك وتباطئ في انهاء الهجمة وأضاع أسهل فرصة سانحة للتسجيل ووضع الإسماعيلي في النتيجة، واشهر الحكم البطاقة الصفراء لشكري نجيب لاعب الدراويش بعد عدة تدخلات والتحامات بها تهور، فيما انحصر اللعب في وسط الملعب واعتمد الفريقان على التسديد من بعيد.

وشهدت أخر خمس دقائق مناوشات خفيفة بين حسين السيد ظهير أيسر الإسماعيلي وشيكابالا صانع ألعاب الزمالك، لكنها لم تستدعي تدخل الحكم بقرارات إدارية، وأجرى الإسماعيلي تغييرا اضطراريا بخروج محمد حسن لاعب الوسط ونزول عماد حمدي في الدقيقة 43 من زمن اللقاء.

وتعاطف القائم الأيمن للزمالك مع الحارس محمد ابو جيل بعد رأسية قوية من شيلونجو لينتهي الشوط الأول على نتيجة البياض بين الفريقين.

الشوط الثاني

دخل الزمالك الشوط الثاني برغبة واصرار مختلف لحسم اللقاء وشكل خطورة على دفاعات الدراويش وسقط سيف الدين الجزيري في الدقيقة 47 بعد دفعة قوية من كتف لاعب الإسماعيلي لكن حكم المباراة رفض الوقوف عند اللعبة أو اللجوء للفار وقرر استكمال المواجهة.

وفي الوقت الذي كان يبحث فيه الإسماعيلي عن استعادة توازنه، نجح يوسف أوباما في وضع الزمالك في المقدمة بهدف جاء في الدقيقة 50 من زمن اللقاء وسط عشوائية دفاعية من الإسماعيلي.

ولم يهنأ الزمالك بهدفه الثاني بعد 6 دقائق من الهدف الأول إذ قرر الحكم بمساعدة تقنية الفار الغاء الهدف لوجود مخالفة ضد حارس الإسماعيلي.

ومن هجوم مرتد لصالح الإسماعيلي، وتمريرة رائعة من شيلونجو إلى شكري نجيب يسار منطقة الجزاء سددها من يسار منطقة الجزاء وسكنت الكرة الشباك وسط اندهاش من أبو جبل. واعترض محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك على قرار الجهاز الفنى للفريق ، باستبداله بالمغربي بن شرقي، بن شرقي الذي نزل بديلا في الشوط الثاني بمرمى الإسماعيلي لكنه تسرع في التسديد لتعلو الكرة العارضة ويضيع على الزمالك فرصة اعادة التقدم.

ونجح حسين السيد في اختراق دفاعات الزمالك من الجبهة اليسرى واخترا اصعب الحلول بالتسديد على يسار أبو جبل لكن الكرة تخطأ هدفها وتمر بجوار القائم.

حاول الزمالك بعدها الضغط على دفاع الدراويش، ومن كرة عرضية من حازم إمام على رأس بن شرقي سددها لكن شتتها مروان صحراوي، وارتدت إلى أوباما داخل منطقة الجزاء سددها لكن تصدي رائع من حارس المرمى.

وأنقذ ابو جبل مرماه من هدف ثان للدراويش بعدما تصدى لصاروخية من لاعب الإسماعيلي من خارج منطقة الجزاء، وشن بعدها الزمالك هجمات مكثفة على الإسماعيلي لحسم القمة.

ومن جملة فنية رائعة بدأها البديل مروان حمدي نجح البديل فرجاني ساسي في اطلاق قذيفة مدوية اخترقت شباك الإسماعيلي في الوقت القاتل من المباراة، واحتسب البنا حكم اللقاء خمس دقائق وقت محتسب بدل من الضائع، شهدت طرد حسين السيد ظهير الإسماعيلي في الدقيقة الرابعة، لكن النتيجة لم تتغير، لتمنح الزمالك فوزا مثيرا يعزز من صدارته للدوري.