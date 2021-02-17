تفاصيل حالة الطقس الخميس 18 فبراير وأماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة وموعد استقرار الأحوال الجوية

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 18 فبراير 2021، وأكدت على استمرار حالة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية على مدار يومي الخميس والجمعة، مؤكدةً استمرار نشاط الرياح وتساقط الأمطار على العديد من المحافظات لتشمل أغلب محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم الخميس 18 فبراير وأماكن تساقط الأمطار

وتأتي أماكن سقوط الأمطار يوم الخميس وفق ما يلي:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على كفر الشيخ والبحير والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية.

أمطار متوسطة على الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبور سعيد والعريش ورفح.

تساقط ثلوج على مرتفعات شمال سيناء.

نشاط للرياح على القاهرة ومدن القناه والسواحل الشمالية.

اضطراب في حركة الملاحة البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط.

وحول حالة الطقس اليوم الخميس 18 فبراير، فقد جاءنت وفق ما يلي:

طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية نهاراً شديد البرودة ليلاً.

طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد وجنوب سياء وجنوب الصعيد نهاراً وشديد البرودة ليلاً.

وحول درجات الحرار المتوقعة الخميس 18 فبراير 2021 فقد جاءت وفق ما يلي:

المدينة درجة الحرارة القاهرة 16 للعظمى و7 للصغرى الإسكندرية 16 للعظمى و7 للصغرى طنطا 15 للعظمى و7 للصغرى شبين الكوم 15 للعظمى و8 للصغرى بور سعيد 16 للعظمى و9 للصغرى السويس 15 للعظمى و10 للصغرى كاترين 7 للعظمى و2 تحت الصفر للصغرى المنيا 17 للعظمى و6 للصغرى أسيوط 17 للعظمى و6 للصغرى

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وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الإستقرار في أحوال الطقس تبدأ من يوم السبت القادم، وذلك وفق التقارير المنشورة بالخبر.