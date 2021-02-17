6 لقطات"مثيرة"حدثت في مباراة الزمالك والإسماعيلي (صور وفيديو)

شهدت مباراة الزمالك والإسماعيلي، العديد من اللقطات " المثيرة" والطريفة خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين علي استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري الممتاز. " دوت الخليج" يستعرض أهم اللقطات "الغريبة" خلال مباراة الزمالك والإسماعيلي في مباريات الدوري المصري الممتاز. اللقطة الأولى أبرز لقطات المباراة هي واقعة "نسيان" الحكم محمود البنا، إبراز البطاقة الصفراء الثانية للاعب الإسماعيلي حسين السيد، قبل أن يعود الحكم ويشهر البطاقة الصفراء الثانية والحمراء في وجه اللاعب بعد مساعدة من مساعد الحكم ، الأمر الذي نقذ المباراة من الإعادة.

اللقطة الثانية ألغي محمود البنا، حكم المباراة، هدفا لصالح الزمالك بعد العودة للفار، في لقطة تسجل الهدف الأول لسيف الدين الجزيرى مع الفارس الأبيض.

اللقطة الثالثة شهدت المباراة لقطة غريبة أثناء خروج محمود عبدالرازق شيكابالا من المباراة، حيث ظهر لاعب الزمالك وعليه أثار غضب من التبديل، الأمر الذي أثار الجدل بين رواد السوشيال ميديا علي مواقع التواصل الإجتماعي. اللقطة الرابعة كما شهدت المباراة لقطة " طيبة" وهي إعتذار حسين السيد،لاعب الإسماعيلي للحكم محمود البنا، علي مابدر من اللاعب خلال مباراة اليوم، الأمر الذي تسبب في خروج اللاعب مطرودا من أرض الملعب. اللقطة الخامسة أنفعل عمرو عبدالسلام، مدرب حراس الزمالك، علي محمد أبو جبل، حارس مرمي الفارس الأبيض، عقب الخطأ " الفادح" لحارس عرين القلعة البيضاء خلال الشوط الأول، وتكرر الأمر عقب تسجيل شكري نجيب لهدف التعادل من تعامل خاطئ لأبو جبل. اللقطة السادسة شهدت مباراة الزمالك والدروايش " مناوشات" عديدة، بين حسين السيد، ظهير أيسر الإسماعيلي، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، جناح أيمن الفارس الأبيض، ومن ضمنها " لقطة" صراع " كروي" بين اللاعبين.

يذكر أن الزمالك نجح في تعزيز صدارته علي جدول ترتيب الدوري المصري عقب الفوز علي الإسماعيلي بثنائية مقابل هدف في الدوري الممتاز.

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